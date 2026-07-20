Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов

Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов

Вчера, 17:00

«Астон Вилла» объявила о переходе Жоао Гомеса из «Вулверхэмптона».

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов.

Сообщалось, что к подписанию Гомеса был близок «Атлетико», но в итоге мадридцы отказались от трансфера из-за недовольства действиями агента Жорже Мендеша. Интерес к футболисту также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Бразильский полузащитник переходит из «Вулверхэмптон» на полноценной основе. Воспитанник «Фламенго» – клуба из своего родного города – он дебютировал на взрослом уровне еще в подростковом возрасте, а впоследствии завоевал Кубок Либертадорес.

На счету 25-летнего полузащитника, сыгравшего 130 матчей за «Вулверхэмптон», десять игр за национальную сборную Бразилии», – говорится в сообщении бирмингемцев.

  • В минувшем сезоне Гомес провел за «Вулверхэмптон» 41 матч, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
  • Он выступал за «волков» с января 2023 года.

Еще по теме:
Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии вместо России 5
«Астон Вилла» побила трансферный рекорд ради лучшего бомбардира Швейцарии на ЧМ-2026 1
Топ-клуб АПЛ подписал Тилеманса
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Трансферы Вулверхэмптон Астон Вилла Гомес Жоао
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой дал итоговую оценку ЧМ-2026
12:23
Раскрыто будущее Месси в сборной Аргентины
11:34
1
ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку в финале ЧМ
11:24
5
Роналду лайкнул пост с обвинениями ФИФА в помощи сборной Аргентины
10:58
Известный американский актер призвал не болеть за Аргентину, назвав ее расистской
10:41
3
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси
10:24
1
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
09:55
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026 по созданным моментам
09:50
Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку
09:40
8
«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри
08:53
5
Все новости
Все новости
⚡️ Умер двукратный обладатель «Золотого мяча»
Вчера, 17:36
2
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
Вчера, 17:00
Родри прокомментировал выигрыш «Золотого мяча» лучшему футболисту ЧМ-2026
Вчера, 11:47
ФотоСобчак выложила фото с Холандом и сравнила его с Лопыревой
19 июля
9
ЧМ-2026. Англия победила Францию в сумасшедшем бронзовом матче (6:4), есть хет-трик
19 июля
34
Ширер выявил на ЧМ-2026 «ерунду» и «мусор»
18 июля
9
Стало известно, что помешало Пиняеву закрепиться в «Манчестер Юнайтед»
18 июля
1
Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии вместо России
18 июля
5
Фото«Астон Вилла» побила трансферный рекорд ради лучшего бомбардира Швейцарии на ЧМ-2026
18 июля
1
«Барселона» рассматривает пять форвардов, помимо Альвареса
18 июля
1
Назван главный конкурент «Зенита» в борьбе за Данило
17 июля
3
Футболист сборной Франции провел ЧМ-2026 с переломом позвоночника
16 июля
3
ВидеоХоланд с девушкой посетил модный показ в Италии
15 июля
1
Шалимов объяснил, почему Холанд не достоин «Золотого мяча»
15 июля
4
Видео«Динамо» объявило о «трансфере» Холанда
14 июля
5
ФотоТоп-клуб АПЛ подписал Тилеманса
14 июля
Фото«Бешикташ» выкупил вингера «Арсенала»
14 июля
Фото«Манчестер Юнайтед» подписал нового вратаря
14 июля
Фабрицио Романо раскрыл имя нового одноклубника Сафонова в «ПСЖ»
14 июля
Фото«Тоттенхэм» продал защитника за 50 миллионов
14 июля
«Марсель» продаст экс-вингера «МЮ» Гринвуда за 40+2 миллиона
14 июля
«Арсенал» продаст вингера сборной Бельгии
14 июля
1
Фото«Манчестер Юнайтед» купил Андрея
13 июля
8
Неожиданный прогноз Нигматуллина на полуфинал ЧМ-2026 Англия – Аргентина
13 июля
1
Видео3 самых красивых игрока полуфинала ЧМ-2026
13 июля
3
«Манчестер Юнайтед» заплатит 41 миллион за хавбека сборной Бельгии
13 июля
Полузащитника сборной Швейцарии продадут в АПЛ за рекордную сумму
13 июля
«Арсенал» повысил шансы подписать форварда сборной Аргентины
12 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+