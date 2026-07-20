Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов

«Астон Вилла» объявила о переходе Жоао Гомеса из «Вулверхэмптона».

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов.

Сообщалось, что к подписанию Гомеса был близок «Атлетико», но в итоге мадридцы отказались от трансфера из-за недовольства действиями агента Жорже Мендеша. Интерес к футболисту также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Бразильский полузащитник переходит из «Вулверхэмптон» на полноценной основе. Воспитанник «Фламенго» – клуба из своего родного города – он дебютировал на взрослом уровне еще в подростковом возрасте, а впоследствии завоевал Кубок Либертадорес.

На счету 25-летнего полузащитника, сыгравшего 130 матчей за «Вулверхэмптон», десять игр за национальную сборную Бразилии», – говорится в сообщении бирмингемцев.