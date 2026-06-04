Назван новый титульный спонсор РПЛ

Российская Премьер-лига обзавелась новым именитым партнером. Титульным спонсором РПЛ стал «Альфа-Банк».

Стороны заключили четырехлетнее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

С июля 2026 года турнир будет называться «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига».

В рамках сотрудничества планируется повышение вовлечeнности болельщиков и посещаемости матчей, в том числе в регионах.

Особый акцент стороны сделают на развитии клиентского опыта, программ лояльности и новых сервисов для аудитории российского футбола.

В частности, клиенты «Альфа-Банка» смогут получить кэшбэк за покупку билетов, участвовать в конкурсах и мероприятиях, на которых будут присутствовать футболисты. Также банк представит новую линейку футбольного мерча и эксклюзивные дизайны гравировок на картах для болельщиков.

«Для российской Премьер-лиги подписание меморандума с «Альфа-Банком» – исключительно значимый и ответственный момент, закладывающий траекторию работы и развития на 4 года.

Очень рад, что начиная с сезона-2026/27 наш любимый чемпионат будет гордо носить имя «Альфа-Банк РПЛ». Уверен, это партнeрство усилит бренд РПЛ.

Это красиво и по форме, и по содержанию – ведь у крупнейшего частного банка России и главной футбольной лиги страны множество точек соприкосновения.

Хочу поблагодарить «Альфа-Банк» за доверие и стремление развивать отечественный футбол. Очень ждем возвращения нашего чемпионата под новым именем и с новыми амбициями», – заявил президент лиги Александр Алаев.