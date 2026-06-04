Клуб РПЛ может сменить главного тренера

Олег Василенко может покинуть пост главного тренера «Факела» после кадровых изменений в руководстве команды.

Ранее генеральный директор Роман Асхабадзе, спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов сообщили об уходе из воронежского клуба после окончания контрактов 15 июня.

Не исключено, что новый менеджмент «Факела» сделает ставку на другого специалиста, поскольку Василенко приглашала команда Асхабадзе.