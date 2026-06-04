Павлюченко отреагировал на слова ван дер Ваарта о допинге у сборной России на Евро-2008

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал высказывание Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

Ранее ван дер Ваарт заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

«Я знаю Рафаэля ван дер Ваарта и понимаю, что он это заявил в шутку, а все подхватили. Мне уже многие друзья звонили по этому поводу.

Это все ерунда, под словами о якобы использовании допинга нет никаких оснований», – сказал Павлюченко.