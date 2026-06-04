Роналду, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Златан и Роналдиньо снялись в рекламном ролике к ЧМ-2026 от Nike

Выпущен официальный рекламный ролик Nike к предстоящему чемпионату мира.

В его съемках поучаствовали более десяти звездных спортсменов.

Среди них Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович, Роналдиньо, Эрик Кантона, Дидье Дрогба, Вирджил ван Дейк и Леброн Джеймс.

Также в ролике появились рэпер Трэвис Скотт, инфлюэнсер Ким Кардашьян и тренер Тед Лассо – главный герой одноименного сериала.