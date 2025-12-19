Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дидье Дрогба
Дидье Дрогба
Завершил карьеру
11 марта 1978 (48)
#11 | Нападающий
188 см | 82 кг
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Дрогба обрушился на судей после вылета Кот-д'Ивуара с ЧМ-2026
30 июня
1
Видео
Роналду, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Златан и Роналдиньо снялись в рекламном ролике к ЧМ-2026 от Nike
4 июня
7
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Стал известен новый клуб Дрогба
7 марта
Фото
Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
2025.12.19 17:54
2
Дрогба поделился эмоциями от посещения России
2025.05.18 15:13
Колыванов – о приезде Дрогба в Россию: «Мы – топ, к нам все хотят приезжать»
2025.05.14 19:15
3
Дрогба сыграет в Москве на этой неделе
2025.05.14 15:18
1
Дрогба обратился к «Галатасараю», встав на защиту Моуринью
2025.02.26 19:40
Салах установил рекорд Лиги чемпионов
2024.10.03 00:50
Ангбан: «Готов пригласить Дрогба в Россию, не проблема»
2024.09.16 17:21
Фото
Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ
2024.07.19 23:53
1
Только 6 игроков в истории АПЛ делали 10+10 в 3 разных сезонах
2024.05.20 14:38
Дрогба прокомментировал приговоры Алвеса и Робиньо
2024.04.06 08:16
1
Дрогба обратился к Моуринью после его увольнения из «Ромы»
2024.01.20 14:14
Топ-10 лучших африканских футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo
2024.01.18 21:36
Топ-10 лучших футболистов в истории Африки по версии FourFourTwo
2024.01.12 21:34
1
Что это за команда, которую может возглавить Слуцкий? Оттуда сбегали Дрогба и Анелька
2023.12.21 11:40
Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал
2023.12.14 23:12
1
Холанд повторил достижение Дрогба
2023.08.12 13:11
Кейн и Сон повторили рекорд АПЛ
2023.04.28 00:32
Марез побил рекорд Дрогба в АПЛ
2023.04.03 10:41
1
Пост
Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов
2023.03.10 13:14
3
Салах повторил рекорд по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков
2023.02.21 23:59
Салах побил бомбардирский рекорд ЛЧ для клубов АПЛ
2022.10.13 08:55
Мане повторил рекорд Дрогба по голам в плей-офф ЛЧ среди африканцев
2022.04.28 07:45
1
Дрогба проиграл выборы на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара
2022.04.24 12:10
Фото
Руни, Дрогба, Агуэро и еще пять футболистов включены в Зал славы АПЛ
2022.04.21 10:56
Дрогба зарегистрировали кандидатом на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара
2022.04.12 15:24
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+