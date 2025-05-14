Дрогба сыграет в Москве на этой неделе

Раскрыт еще один участник матча легенд ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

За команду легенд футбола сыграет нападающий Дидье Дрогба.

«Бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара, один из лучших игроков в истории «Челси» присоединится к команде Клода Макелеле, Нани, Марио Йепеса, Карло Кудичини», – написал ЦСКА.