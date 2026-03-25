Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal

Goal опубликовал собственный рейтинг сильнейших игроков английской Премьер-лиги за последние 25 сезонов.
В него включены 25 футболистов, выступавших в АПЛ после 1 января 2000 года.
- Тьерри Анри («Арсенал»);
- Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»);
- Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», «Эвертон»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», «Челси»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», «Челси»);
- Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
- Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);
- Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
- Давид Сильва («Манчестер Сити»);
- Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
- Эден Азар («Челси»);
- Венсан Компани («Манчестер Сити»);
- Дидье Дрогба («Челси»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»);
- Джон Терри («Челси», «Астон Вилла»);
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», «Саутгемптон»);
- Петр Чех («Челси», «Арсенал»);
- Эшли Коул («Челси», «Арсенал»);
- Луис Суарес («Ливерпуль»);
- Сеск Фабрегас («Челси», «Арсенал»);
- Яя Туре («Манчестер Сити»).
Источник: Goal