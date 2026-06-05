Объявлены 6 претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона-2025/26 в АПЛ.
В шорт-лист, составленный футболистами, вошли: полузащитник Райан Шерки («Манчестер Сити»), полузащитник Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), защитник Габриэль Магальяэс («Арсенал»), вратарь Давид Рая («Арсенал») и полузащитник Деклан Райс («Арсенал»).
- Бруну Фернандеш ранее стал лучшим игроком сезона по версии АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов.
- В сезоне-2025/26 чемпионат Англии выиграл «Арсенал», «Манчестер Сити» занял 2-е место, «Манчестер Юнайтед» – 3-е.