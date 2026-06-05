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  • Объявлены 6 претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии футболистов

Объявлены 6 претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии футболистов

Сегодня, 13:34
2

Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона-2025/26 в АПЛ.

В шорт-лист, составленный футболистами, вошли: полузащитник Райан Шерки («Манчестер Сити»), полузащитник Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), защитник Габриэль Магальяэс («Арсенал»), вратарь Давид Рая («Арсенал») и полузащитник Деклан Райс («Арсенал»).

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Источник: страница Ассоциации профессиональных футболистов Англии в соцсети X
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Фернандеш Бруну Рая Давид Райс Деклан Габриэль Холанд Эрлинг Шерки Райан
Комментарии (2)
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Император 1
1780656895
Однозначно Холанд
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гууд
1780659376
Было хорошо Райсу отдать, он все такие как ни как большой вклад сделал в чемпионский титул. Райя тоже не плох, но Райс круче.
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