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«Челси» сообщил о наличии конфиденциального соглашения с «Манчестер Сити»

29 июня, 17:34

«Челси» опубликовал заявление в связи с назначением Энцо Марески на пост главного тренера «Манчестер Сити».

Лондонский клуб получит денежную компенсацию за 46-летнего специалиста, уволенного прошлой зимой.

«Футбольный клуб «Челси» понимает, что сезон-2025/26 стал для клуба и его болельщиков огромным разочарованием.

Одной из главных причин стали сбои, вызванные вынужденными изменениями в должности главного тренера в период рождественских праздников.

В связи с последними событиями мы считаем важным объяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Пепа Гвардиолу по окончании сезона.

Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и что он полон решимости воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать.

В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно подал в отставку. Мы были разочарованы, поскольку считали, что он был настроен на переход в другой клуб и к новой возможности, несмотря на то, что пришел в «Челси» всего годом ранее.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Однако, учитывая его решение не продолжать исполнять свои обязанности до конца сезона, у клуба не осталось иного выбора, кроме как защитить наших игроков, болельщиков и эмблему и принять его отставку.

В сложившихся обстоятельствах и с учетом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити», которое включает выплату компенсации.

Также было достигнуто конфиденциальное соглашение с бывшим главным тренером, в соответствии с которым он выплатит компенсацию», – говорится в заявлении.

  • Мареска тренировал «Челси» с июня 2024 года по январь 2026-го, выиграв Лигу конференций и клубный ЧМ.
  • С «Ман Сити» он заключил трехлетний контракт – до 30 июня 2029 года.

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Источник: сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Челси Мареска Энцо
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