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  • Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии вместо России

Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии вместо России

Вчера, 12:59
5

Федор Смолов порассуждал о перспективах вингера «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова на уровне национальных сборных.

  • Амир – уроженец Дагестана.
  • Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.
  • Его уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».
  • Ибрагимов выступал за английскую сборную U-15 и U-16.
  • В июне он дебютировал за взрослую сборную России в товарищеском матче.

«Когда тебя в 17 лет вызывают в сборную России – это престиж, успех, футбольное счастье. Для игрока это апофеоз футбольной карьеры. Все об этом мечтают.

Возможно, у тех футболистов, кто имел опыт выступления на Евро или отборочных, сейчас не те эмоции. Но если бы они не хотели, то не приезжали бы.

Это можно устроить: «Ребят, давайте без меня. Сами поиграете с Панамой или Кубой». Но для молодых ребят это честь, счастье и успех. Мне кажется, Ибрагимов с удовольствием приехал, посмотрел, какой это самый максимальный уровень.

Если он будет прогрессировать и будет достоин вызова в сборную Англии, то если меня спрашивать, конечно, я бы посоветовал ему играть за Англию.

Я не хочу никого обижать, но мне кажется, это нормально, если у тебя есть возможность представлять элиту мирового футбола, родоначальников футбола.

Я считаю, что это ни в коем случае не должно рассматриваться под углом предательства или неуважения к своей исторической родине.

Найдутся, кто так будет говорить, но у тебя есть возможность играть на самом максимальном уровне, как от этого отказаться?» – сказал Смолов.

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Источник: ютуб-канал Адама Зубайраева
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Россия Англия Смолов Федор Ибрагимов Амир
Комментарии (5)
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Desma
1784369441
Очередной псевдопатриот епт... Ладно, пудель иностранец, но ты-то стерляжьих кровей. Какая на х.. Англия!?
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Hector вернулся
1784377090
Очередной балабол которому свалилось немеренное бабло на халяву.
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R_a_i_n
1784378403
Дайте ему бочку варенья и корзину печенья.
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suchi-69
1784378843
Этап псина и флажки жовто-блакитные у себя в соцсетях вывешивало по началу СВО
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DOOMSDAY
1784383990
И этот косоногий что-то гавкает?
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