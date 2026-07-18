Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии вместо России

Федор Смолов порассуждал о перспективах вингера «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова на уровне национальных сборных.

Амир – уроженец Дагестана.

Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.

Его уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».

Ибрагимов выступал за английскую сборную U-15 и U-16.

В июне он дебютировал за взрослую сборную России в товарищеском матче.

«Когда тебя в 17 лет вызывают в сборную России – это престиж, успех, футбольное счастье. Для игрока это апофеоз футбольной карьеры. Все об этом мечтают.

Возможно, у тех футболистов, кто имел опыт выступления на Евро или отборочных, сейчас не те эмоции. Но если бы они не хотели, то не приезжали бы.

Это можно устроить: «Ребят, давайте без меня. Сами поиграете с Панамой или Кубой». Но для молодых ребят это честь, счастье и успех. Мне кажется, Ибрагимов с удовольствием приехал, посмотрел, какой это самый максимальный уровень.

Если он будет прогрессировать и будет достоин вызова в сборную Англии, то если меня спрашивать, конечно, я бы посоветовал ему играть за Англию.

Я не хочу никого обижать, но мне кажется, это нормально, если у тебя есть возможность представлять элиту мирового футбола, родоначальников футбола.

Я считаю, что это ни в коем случае не должно рассматриваться под углом предательства или неуважения к своей исторической родине.

Найдутся, кто так будет говорить, но у тебя есть возможность играть на самом максимальном уровне, как от этого отказаться?» – сказал Смолов.