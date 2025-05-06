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Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Завершил карьеру
2 июня 1988 (38), Буэнос-Айрес
#10 | Нападающий
172 см | 74 кг
Аргентина | Испания
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Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
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Григорян шокировал сравнением Мелкадзе с аргентинским топ-форвардом
17 марта
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72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Агуэро составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.05.06 23:44
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Россиянин перешел в клуб Агуэро
2025.04.12 23:24
1
Агуэро проиграл крупную сумму, поставив на матч «Манчестер Сити» – «Реал»
2025.02.13 19:40
2
Холанд обошел Агуэро в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
2025.02.11 23:50
2
Агуэро пообещал отрезать себе яйца в случае победы «Реала» над «Манчестер Сити»
2025.02.11 17:57
11
Агуэро объяснил, почему Винисиус не получил «Золотой мяч»
2024.10.29 20:55
3
Агуэро сделал выбор между Винисиусом и Мбаппе
2024.10.26 12:38
Агуэро назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
2024.10.25 19:45
Агуэро подал в суд на «Барселону»
2024.10.09 01:20
2
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд АПЛ
2024.05.20 19:30
Подробности срыва трансфера Агуэро в «Динамо»
2024.05.15 18:16
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Терри определил самых сложных соперников в карьере
2024.04.23 14:48
Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере
2024.04.06 11:29
«Есть желание вернуться»: Агуэро назвал клуб, в котором может возобновить карьеру
2024.03.24 15:00
Кардиолог разрешил Агуэро вернуться в футбол
2024.02.23 12:36
Агуэро объяснил, почему Месси больше заслужил награду The Best, чем Холанд
2024.01.25 08:44
2
Агуэро назвал лучшего футболиста 2023 года: «Он будет лучшим, пока играет»
2023.12.21 10:40
3
Вскрылся многолетний обман Агуэро во время игры за «Сити»
2023.12.02 00:39
Акинфеев перечислил самых неудобных форвардов в карьере
2023.11.17 20:32
6
Два главных футбольных друга Месси: угадайте, кому он рассказывает секретный рецепт мате и дарит автомобили
2023.11.05 15:06
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Агуэро расстался с Софией Кальцетти – он постоянно изменял ей и бросил в прямом эфире
2023.10.03 03:33
Агуэро объяснил, почему Месси продолжил карьеру в США, а не в Саудовской Аравии
2023.08.04 11:54
Агуэро назвал тройку лучших форвардов в истории футбола
2023.07.06 09:25
Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси»
2023.06.10 14:57
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«Попробовать стоит»: Агуэро готовит неожиданное предложение для жены Месси
2023.04.22 16:35
Агуэро – о лучших голах Месси и Роналду: «У Криштиану либо со штрафных, либо случайные. То, что делает Лео, невозможно для Криштиану»
2023.04.06 14:52
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