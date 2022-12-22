Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Серхио Агуэро
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
2
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
5
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4 марта
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
26
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
8
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Серхио Агуэро
Нападающий
Имя
Серхио
Фамилия
Агуэро
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Буэнос-Айрес
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
2 июня 1988 (34 года)
Рост
172
Вес
74
Статистика
Новости
Статьи
Посты
16 февраля
07:36
Холанд повторил рекорд результативности Агуэро в «Манчестер Сити»
2
30 января
16:40
Агуэро снова раскритиковал Ибрагимовича: «Он первым искал конфликты на поле и провоцировал соперников»
2
28 января
15:32
Агуэро: «Не злите Месси. После поражения от Саудовской Аравии он разозлился и выиграл ЧМ»
3
26 января
18:30
Агуэро – Ибрагимовичу: «Тебе больно, что Месси – лучший в мире. Беспокойся о Швеции, которая даже не вышла на ЧМ!»
8
17:46
Агуэро жестко ответил Ибрагимовичу на критику игроков сборной Аргентины
2
23 января
09:09
Холанд побил рекорд Агуэро
3 января
22:51
«Лео был зол и просил меня остановиться». Агуэро объяснил, почему Месси злился на него после финала ЧМ-2022
4
22 декабря 2022
00:20
Агуэро: «Роналду сделал выдающуюся карьеру, но Месси явно лучший»
5
20 декабря 2022
21:25
Фото
Агуэро поставил тысячу долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022
19 декабря 2022
23:32
Агуэро ответил на обвинения в оскорблении Камавинга
2
13:53
Агуэро назвал Камавинга «членоголовым» в прямом эфире из раздевалки сборной Аргентины
2
16 декабря 2022
18:22
Агуэро живет в одной комнате с Месси перед финалом ЧМ-2022
2
13 декабря 2022
00:53
«Заткнись!». Агуэро – Вегхорсту после победы Аргентины над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022
1
2 декабря 2022
19:11
Агуэро рассказал о жестком сообщении от боксера Альвареса, который угрожал Месси
1
29 ноября 2022
12:08
Агуэро ответил на оскорбления боксера Альвареса из-за поддержки Месси
1
09:54
Фото
Боксер Альварес назвал «ублюдком» Агуэро, который заступился за Месси
1
28 ноября 2022
20:20
Агуэро ответил боксеру Альваресу, угрожавшему Месси
4
20 ноября 2022
08:32
«Он никогда не понимал моих шуток». Агуэро назвал самого серьезного игрока «Барселоны»
18 ноября 2022
22:57
Видео
Агуэро добирался в Катар одним самолетом с фанатами сборной Бразилии
11 ноября 2022
15:10
«Что курил Пике?». Агуэро – об идее играть до золотого гола в дополнительное время, убирая футболистов с поля
1
25 октября 2022
13:59
Агуэро: «Когда объявили об уходе Месси, я подумал, что соцсети «Барселоны» взломали»
24 октября 2022
08:30
Кейн повторил достижение Руни, Лэмпарда и Агуэро
13 октября 2022
08:55
Салах побил бомбардирский рекорд ЛЧ для клубов АПЛ
6 октября 2022
22:55
Месси: «Я скучаю по Агуэро»
20 августа 2022
16:01
Кейн побил рекорд Агуэро в АПЛ
15 августа 2022
07:41
Кейн повторил рекорд Агуэро в АПЛ
7 августа 2022
20:28
Холанд – второй игрок, сделавший дубль за «Сити» в дебютном матче
3
6 августа 2022
16:47
Нуньес повторил достижение Агуэро и Мораты
27 мая 2022
18:59
Агуэро: «Месси провел очень хороший сезон, следующий будет еще лучше»
1
15 мая 2022
11:09
Фото
Кроос пошутил над статуей Агуэро возле «Этихада», похожей на себя
4
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение