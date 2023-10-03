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Бывшая девушка Агуэро – он постоянно изменял ей и бросил в прямом эфире

У Серхио Агуэро получилась великолепная карьера (если не брать ранний уход из-за проблем со здоровьем). Но вот с личной жизнью пока получается не так хорошо.

Сначала у него была семья с дочерью Диего Марадоны, но дело дошло до развода. От этих отношений у Агуэро остался сын, крестным отцом которого является Лионель Месси.

После этого у Агуэро были отношения с Софией Кальцетти, которые длились 4 года. О расставании с Кальцетти Серхио объявил в прямом эфире на Twitch. Софья же сказала, что все к этому и шло – их отношения давно перестали быть нежными. По некоторым данным, Софья сама рассталась с Агуэро из-за его постоянных измен. Marca полгода назад писала, что у пары случилась самая крупная ссора за все время отношений, в ходе которой обе стороны обвиняли друг друга в черствости и изменах.

В итоге пара рассталась.

Фото: соцсети Софии Кальцетти

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