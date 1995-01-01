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    Бывшая девушка Агуэро – он постоянно изменял ей и бросил в прямом эфире

    3 октября, 03:18
    У лучшего друга Месси непростые отношения с женщинами.

    У Серхио Агуэро получилась великолепная карьера (если не брать ранний уход из-за проблем со здоровьем). Но вот с личной жизнью пока получается не так хорошо.

    Сначала у него была семья с дочерью Диего Марадоны, но дело дошло до развода. От этих отношений у Агуэро остался сын, крестным отцом которого является Лионель Месси.

    После этого у Агуэро были отношения с Софией Кальцетти, которые длились 4 года. О расставании с Кальцетти Серхио объявил в прямом эфире на Twitch. Софья же сказала, что все к этому и шло – их отношения давно перестали быть нежными. По некоторым данным, Софья сама рассталась с Агуэро из-за его постоянных измен. Marca полгода назад писала, что у пары случилась самая крупная ссора за все время отношений, в ходе которой обе стороны обвиняли друг друга в черствости и изменах.

    В итоге пара рассталась.

    Фото: соцсети Софии Кальцетти

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