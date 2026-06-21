Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года

«Кадис» предложил контракт полузащитнику «Сочи» Кириллу Кравцову.

Клуб Сегунды готов подписать с россиянином соглашение на 3 года.

В «Кадисе» видят хавбека игроком стартового состава, однако Кравцов склоняется к переходу в «Локомотив».

Сообщалось, что он продлит контракт с «Сочи», а затем перейдет в московский клуб на правах аренды.