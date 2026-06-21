Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года

«Кадис» предложил контракт полузащитнику «Сочи» Кириллу Кравцову.
Клуб Сегунды готов подписать с россиянином соглашение на 3 года.
В «Кадисе» видят хавбека игроком стартового состава, однако Кравцов склоняется к переходу в «Локомотив».
Сообщалось, что он продлит контракт с «Сочи», а затем перейдет в московский клуб на правах аренды.
- 24-летний Кравцов в этом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
- Кравцов провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.
- «Кадис» в минувшем сезоне занял в Сегунде 18-е место.
Источник: «Чемпионат»