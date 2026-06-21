Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»

«Локомотив» хочет платить полузащитнику Кириллу Кравцову зарплату в размере 3 миллионов рублей в месяц.
Игрок хочет получать 5 миллионов и бонусы. Красно-зеленые собираются взять игрока в аренду.
«Основной проблемой в переговорах на данный момент является зарплатный вопрос. Предложение клуба и ожидания игрока отличаются практически в два раза.
При этом, переговоры по возможному бесплатному переходу Кравцова из «Сочи» в «Локомотив» ведет лично генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг. Впрочем, это вполне логично – со стороны «Сочи» в обсуждении участвует его отец [президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший] и им между собой проще договориться», – написал источник.
У Кравцова также есть вариант с «Кадисом».
Также «Локомотив» пока не договорился с другим игроком «Сочи» Александром Коваленко.
Ему «Локомотив» также предлагает 3 миллиона рублей в месяц. Хавбек же хочет получать 4 миллиона + бонусы.
Сообщалось, что московский клуб собирается взять в игрока в аренду с правом выкупа.
- 24-летний Кравцов в этом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
- 22-летний Коваленко в сезоне-2025/26 провел за южан 28 встреч.