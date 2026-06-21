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  • Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»

Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»

Вчера, 17:39
3

«Локомотив» хочет платить полузащитнику Кириллу Кравцову зарплату в размере 3 миллионов рублей в месяц.

Игрок хочет получать 5 миллионов и бонусы. Красно-зеленые собираются взять игрока в аренду.

«Основной проблемой в переговорах на данный момент является зарплатный вопрос. Предложение клуба и ожидания игрока отличаются практически в два раза.

При этом, переговоры по возможному бесплатному переходу Кравцова из «Сочи» в «Локомотив» ведет лично генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг. Впрочем, это вполне логично – со стороны «Сочи» в обсуждении участвует его отец [президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший] и им между собой проще договориться», – написал источник.

У Кравцова также есть вариант с «Кадисом».

Также «Локомотив» пока не договорился с другим игроком «Сочи» Александром Коваленко.

Ему «Локомотив» также предлагает 3 миллиона рублей в месяц. Хавбек же хочет получать 4 миллиона + бонусы.

Сообщалось, что московский клуб собирается взять в игрока в аренду с правом выкупа.

  • 24-летний Кравцов в этом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
  • 22-летний Коваленко в сезоне-2025/26 провел за южан 28 встреч.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив Ротенберг Борис Кравцов Кирилл Коваленко Александр
Комментарии (3)
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1782054328
Стой насмерть,Кравцов! Не подоить эту семейку-себя не уважать! ТОлько вот можешь промахнуться, упустив момент "честного семейного подковёрного согласования позиций", устраивающих стороны.
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...уефан
1782055256
...печенью чую, без откатов с зарплат, Кравцов из этой мани-хистори уже не выберется, ни при каких раскладах...
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tmolchunova
1782056427
Ежедневно поднимаю немного на прогнoзах по ЧМ2026. Покупаю прогнoзы здесь – в любом поиске набирайте «купить бронзовый прогноз». Всё дают до победы. Всем добра!
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