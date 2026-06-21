Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»

«Локомотив» хочет платить полузащитнику Кириллу Кравцову зарплату в размере 3 миллионов рублей в месяц.

Игрок хочет получать 5 миллионов и бонусы. Красно-зеленые собираются взять игрока в аренду.

«Основной проблемой в переговорах на данный момент является зарплатный вопрос. Предложение клуба и ожидания игрока отличаются практически в два раза.

При этом, переговоры по возможному бесплатному переходу Кравцова из «Сочи» в «Локомотив» ведет лично генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг. Впрочем, это вполне логично – со стороны «Сочи» в обсуждении участвует его отец [президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший] и им между собой проще договориться», – написал источник.

У Кравцова также есть вариант с «Кадисом».

Также «Локомотив» пока не договорился с другим игроком «Сочи» Александром Коваленко.

Ему «Локомотив» также предлагает 3 миллиона рублей в месяц. Хавбек же хочет получать 4 миллиона + бонусы.

Сообщалось, что московский клуб собирается взять в игрока в аренду с правом выкупа.