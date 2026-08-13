Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о перспективах Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления еще на два сезона.

С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.

Армейцы набрали 5 очков в 3 стартовых турах РПЛ.

– С Игдисамовым будет следующее: если он к зимнему перерыву… Если он сейчас начнeт подряд гореть и терять [очки], плюс ещe и в Кубке, то всe.

Его могут и до зимнего [перерыва] убрать. Если к зимнему он окажется где-то на седьмом-восьмом месте…

– А кто там может появиться? Слуцкий, Ролан Гусев? Галактионов? Кто?

– Сейчас очередь очень большая. Они, кстати, Бабаев говорил, что с Личкой разговаривали. А вот Личка почему не согласился? Вопрос, блин.