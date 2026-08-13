Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба

13 августа, 11:23
8

Вратарь «ФК 10» Ярослав Бурыченков сказал, что клуб не рассматривает приглашение нападающего Артема Дзюбы.

– Сейчас Артем Дзюба ищет клуб. Интересно было бы увидеть его в Медиалиге или даже в своей команде?

– В Медиалиге – возможно, но в своей команде мы 100% не рассматриваем, потому что у нас есть качественные нападающие, которые хорошо выполняют свои задачи. У нас нет такой позиции, которой мы бы не были довольны. У нас очень укомплектованная команда. На каждой позиции большие профессионалы, которые также поиграли в премьер‑лиге и в других лигах. Так что в этом нет нужды.

– Даже его статус никак не повлияет?

– Нет. У нас и так очень много футболистов, которые тоже с очень хорошим статусом и с точки зрения медиа, и в профессиональном плане замечательные, поэтому я считаю, что это нам не нужно.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

Еще по теме:
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 3
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол ФК 10 Дзюба Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tolyafimtsevan
1786610694
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз купить». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
tolyafimtsevan
1786610699
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз купить». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
tolyafimtsevan
1786610764
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 14 лет работают! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
шахта Заполярная
1786612238
Уходить надо вовремя, когда ты на коне, а не ждать когда тебя везде гонят, и даже любители в команду не берут. Репутация и жадность к баблу свое дело делают
Ответить
Argon
1786612435
😁 додрочился. Никому он не нужен.
Ответить
Цугундeр
1786612598
)) Тебя твой (опять разжиревший) косорылый шеф благословил на эту херь, Ярик Бурый? Дзюба всегда нужен. И всем. Но- забесплатно ..) Кстати "камызяки") вчера продули "несуществующему" "Динамо" Спб..)
Ответить
Artemka444
1786612858
Бред полный
Ответить
динамо москов
1786616818
А трансферами и укомплектованием команды в фк 10 занимается вратарь?
Ответить
Главные новости
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
2
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
12
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
81
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
7
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
7
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
1
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+