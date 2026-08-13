В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба

Вратарь «ФК 10» Ярослав Бурыченков сказал, что клуб не рассматривает приглашение нападающего Артема Дзюбы.
– Сейчас Артем Дзюба ищет клуб. Интересно было бы увидеть его в Медиалиге или даже в своей команде?
– В Медиалиге – возможно, но в своей команде мы 100% не рассматриваем, потому что у нас есть качественные нападающие, которые хорошо выполняют свои задачи. У нас нет такой позиции, которой мы бы не были довольны. У нас очень укомплектованная команда. На каждой позиции большие профессионалы, которые также поиграли в премьер‑лиге и в других лигах. Так что в этом нет нужды.
– Даже его статус никак не повлияет?
– Нет. У нас и так очень много футболистов, которые тоже с очень хорошим статусом и с точки зрения медиа, и в профессиональном плане замечательные, поэтому я считаю, что это нам не нужно.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.