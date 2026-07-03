Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов склоняется к переходу в «Локомотив», имея предложение от «Кадиса».

Сторона игрока ведет переговоры об аренде воспитанника «Зенита» красно-зелеными.

«Кадис» предлагал Кравцову контракт с зарплатой около 120 тысяч евро в год.

По текущему регламенту он является свободным агентом для европейских клубов, а для перехода внутри России его контракт предусматривает компенсацию за трансфер из «Зенита» и выплату зарплаты за три года.

Сообщалось, что «Кадис» предлагал россиянину контракт на 3 года.