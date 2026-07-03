Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов склоняется к переходу в «Локомотив», имея предложение от «Кадиса».
Сторона игрока ведет переговоры об аренде воспитанника «Зенита» красно-зелеными.
«Кадис» предлагал Кравцову контракт с зарплатой около 120 тысяч евро в год.
По текущему регламенту он является свободным агентом для европейских клубов, а для перехода внутри России его контракт предусматривает компенсацию за трансфер из «Зенита» и выплату зарплаты за три года.
Сообщалось, что «Кадис» предлагал россиянину контракт на 3 года.
- 24-летний Кравцов в этом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
- Кравцов провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.
- «Кадис» в минувшем сезоне занял в Сегунде 18-е место.
Источник: Metaratings.ru