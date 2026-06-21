«Локомотив» подписывает экс-зенитовца

Кирилл Кравцов, полузащитник «Сочи», близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды.
Перед трансфером 24-летний хавбек продлит контракт с сочинским клубом, после чего отправится в московскую команду. Помимо «Локомотива», интерес к футболисту проявляет испанский «Кадис», но футболист хочет в московский клуб.
- Кравцов выступает за южан с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.
- Нынешнее трудовое соглашение игрока с «Сочи» рассчитано до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»