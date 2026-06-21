«Локомотив» подписывает экс-зенитовца

Кирилл Кравцов, полузащитник «Сочи», близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды.

Перед трансфером 24-летний хавбек продлит контракт с сочинским клубом, после чего отправится в московскую команду. Помимо «Локомотива», интерес к футболисту проявляет испанский «Кадис», но футболист хочет в московский клуб.