Галактионов назвал цели «Локомотива» на следующий сезон

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскрыл цели клуба на предстоящий сезон.

– Можете сформулировать цели «Локомотива» на следующий сезон?

– «Локомотив» – большой клуб, с большими амбициями. Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум – лучше.