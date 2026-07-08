Галактионов назвал цели «Локомотива» на следующий сезон

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскрыл цели клуба на предстоящий сезон.
– Можете сформулировать цели «Локомотива» на следующий сезон?
– «Локомотив» – большой клуб, с большими амбициями. Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум – лучше.
- В прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что у клуба финансовые проблемы, из-за которых он может расстаться с рядом ведущих игроков.
Источник: «Матч ТВ»