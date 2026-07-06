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Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года

6 июля, 23:17

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский подтвердил, что нападающий Иван Игнатьев близок к переходу в белорусский клуб.

«Действительно, занимаемся переходом Игнатьева в наш клуб. Иван сейчас проходит медосмотр, в ближайшее время планируем включить его в заявку», – сказал Капский.

  • После ухода из «Рубина» летом 2022 года Игнатьев поиграл за семь клубов.
  • Он выступал за «Оренбург», тульский «Арсенал», алжирскую «Кабилию», армянский «Урарту», сербский «Железничар», «Сочи», «Локомотив».
  • В прошлом сезоне форвард не забил ни одного гола в 12 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига БАТЭ Оренбург Игнатьев Иван
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