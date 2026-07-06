Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский подтвердил, что нападающий Иван Игнатьев близок к переходу в белорусский клуб.

«Действительно, занимаемся переходом Игнатьева в наш клуб. Иван сейчас проходит медосмотр, в ближайшее время планируем включить его в заявку», – сказал Капский.