Иван Игнатьев перешел в 10-й клуб в своей карьере

Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Оренбурга» в тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

«В нынешнем сезоне Игнатьев 9 раз появлялся на поле в футболке «Оренбурга», но результативными действиями отметиться не смог. Иван, желаем удачи! Возвращайся сильнее!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.

Для 27-летнего Игнатьева «Арсенал» станет 10-м клубом в его карьере. Он также выступал за алжирскую «Кабилию», армянский «Урарту», сербский «Железничар» (Панчево), «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», включая вторую команду «быков».