Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Игнатьев перешел в 10-й клуб в своей карьере

Сегодня, 13:12

Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Оренбурга» в тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

«В нынешнем сезоне Игнатьев 9 раз появлялся на поле в футболке «Оренбурга», но результативными действиями отметиться не смог. Иван, желаем удачи! Возвращайся сильнее!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.

Для 27-летнего Игнатьева «Арсенал» станет 10-м клубом в его карьере. Он также выступал за алжирскую «Кабилию», армянский «Урарту», сербский «Железничар» (Панчево), «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», включая вторую команду «быков».

  • Форвард выступал за «Урарту» под руководством нынешнего главного тренера «Арсенала» Дмитрия Гунько.
  • Ранее «Оренбург» отправил в аренду в «КАМАЗ» вингера Ацамаза Ревазова. Также нападающий оренбуржцев Тимофей Мартынов ушел в аренду в могилевский «Днепр». С июля прошлого года он играл на правах аренды в другом клубе из Беларуси – «Динамо-Брест».

Еще по теме:
Европейский клуб отказался играть с российским 8
Махачкалинское «Динамо» может подписать экс-вингера «Спартака» 3
5 клубов заинтересованы в спартаковце Зорине 6
Источник: официальный сайт «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Динамо-Брест Оренбург Арсенал КАМАЗ Днепр Игнатьев Иван Мартынов Тимофей Ревазов Ацамаз
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
69
ЦСКА отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
13:50
Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»
13:38
2
ФотоСуперкубок России разыграют до финала ЧМ-2026
13:29
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал»
13:03
4
Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»
12:53
2
Губерниев – о Сафонове: «Он не ссыкло»
12:41
2
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела
12:33
1
Журналист L’Equipe заявил, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»
12:21
1
Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги
12:06
Все новости
Все новости
Быстров назвал дровами футболистов клуба РПЛ
13:21
1
ФотоИван Игнатьев перешел в 10-й клуб в своей карьере
13:12
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела
12:33
1
Быстров не ждет приглашений из РПЛ: «В большинстве клубов нефутбольные люди»
11:54
4
«Локомотив» отказался продавать Монтеса, «Бешикташ» может улучшить предложение
11:21
Джон Джон рассказал, почему его так зовут
10:49
10
Зырянов рассказал о трансфере Джона Джона в «Зенит»
10:10
4
Джон Джон высказался о переходе в «Зенит»
09:37
4
Чемпионы РПЛ: полная история победителей с 2001 года
09:27
3
ФотоФорвард «Балтики» перешел в клуб Первой лиги
09:13
Фото⚡️ «Зенит» объявил о переходе Джона Джона
Вчера, 23:49
20
Быстров – о составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»
Вчера, 23:11
8
Названа дата похорон Бориса Игнатьева
Вчера, 22:59
Корнеев – о футболисте «Спартака»: «Просто забил на все»
Вчера, 22:31
7
Черданцев сказал, почему Рахимова убрали из «Рубина»
Вчера, 22:10
1
«Зенит» потратит на покупку Джона больше, чем ожидалось
Вчера, 21:47
8
Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы
Вчера, 21:35
17
«Балтика» возьмет на просмотр скандального защитника «Локомотива»
Вчера, 21:09
4
Романцев объяснил, почему ему нравится работа Карпина в сборной России
Вчера, 20:55
2
Шишкин – о новичке «Спартака»: «Есть несколько нюансов»
Вчера, 20:33
1
Жирков вспомнил, как случайно обматерил Слуцкого в сборной России
Вчера, 20:20
3
Агент Солари прокомментировал информацию о конфликте спартаковца со Станковичем
Вчера, 19:57
Бердыев высказался о смерти Игнатьева
Вчера, 19:19
Канчельскис: «Спартак» выбрал путь хаоса и бардака»
Вчера, 19:00
21
В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Монтеса
Вчера, 18:51
Рахимов поделился ожиданиями от работы Артиги в «Рубине»
Вчера, 18:35
Романцев рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Вчера, 18:27
1
Макаров сформулировал причину провала Карпина в «Динамо»
Вчера, 18:18
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 