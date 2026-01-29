Иван Игнатьев перешел в 10-й клуб в своей карьере

Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Оренбурга» в тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.
«В нынешнем сезоне Игнатьев 9 раз появлялся на поле в футболке «Оренбурга», но результативными действиями отметиться не смог. Иван, желаем удачи! Возвращайся сильнее!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.
Для 27-летнего Игнатьева «Арсенал» станет 10-м клубом в его карьере. Он также выступал за алжирскую «Кабилию», армянский «Урарту», сербский «Железничар» (Панчево), «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», включая вторую команду «быков».
- Форвард выступал за «Урарту» под руководством нынешнего главного тренера «Арсенала» Дмитрия Гунько.
- Ранее «Оренбург» отправил в аренду в «КАМАЗ» вингера Ацамаза Ревазова. Также нападающий оренбуржцев Тимофей Мартынов ушел в аренду в могилевский «Днепр». С июля прошлого года он играл на правах аренды в другом клубе из Беларуси – «Динамо-Брест».
Источник: официальный сайт «Оренбурга»