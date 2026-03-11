В «Акроне» прокомментировали будущее Дзюбы в клубе

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о будущем нападающего команды Артема Дзюбы.
«Мы уже несколько раз говорили о том, что будем обсуждать будущее Артема в конце сезона.
Сейчас у нас осталось десять финалов, которые надо достойно провести, мы сконцентрированы на этом», – сказал Клюшев.
- Ранее Дзюба заявил о желании вернуться в «Спартак», а также допустил, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ.
- 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 18 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
