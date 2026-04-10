Колосков – о Евсееве: «Тренер не может себя так вести, это позор!»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал штраф главному тренеру «Динамо Мх» Вадиму Евсееву за нецензурную лексику.

После матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) тренер махачкалинцев в эфире произнес нецензурное слово 12 раз за 37 секунд.

9 апреля КДК РФС оштрафовал Евсеева за ненормативную лексику на 100 тысяч рублей.

«Раз определили 100 тысяч, значит, 100 тысяч. Это то, что прописано в регламенте. Тут нет торга, надо назначать больше или меньше.

Конечно, тренер не может себя так вести. Это позор! Не то что он не может, он ни в коем случае не должен выделываться.

Тренер – это воплощение прежде всего педагога, воспитателя. Это человек, которого цитируют, он должен быть образцом высочайшей культуры, а получилось безобразие полнейшее. Я, честно говоря, не ожидал от него подобной тирады, поэтому считаю, что для тренера – это позор», – сказал Колосков.