В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике уже строит планы на сезон-2026/27.
В частности, определен основной вратарь на следующий сезон – им останется Матвей Сафонов.
27-летний россиянин полностью убедил Энрике в своей состоятельности.
Будущее Люка Шевалье пока остается под вопросом, Ренато Марина собираются отдать в аренду.
Если Шевалье уйдет, то дублером Сафонова станет купленный у «Милана» 18‑летний Алессандро Лонгони.
- Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: Le Parisien