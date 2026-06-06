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  • В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон

В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон

Сегодня, 10:37
2

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике уже строит планы на сезон-2026/27.

В частности, определен основной вратарь на следующий сезон – им останется Матвей Сафонов.

27-летний россиянин полностью убедил Энрике в своей состоятельности.

Будущее Люка Шевалье пока остается под вопросом, Ренато Марина собираются отдать в аренду.

Если Шевалье уйдет, то дублером Сафонова станет купленный у «Милана» 18‑летний Алессандро Лонгони.

  • Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка Марин Ренато
Комментарии (3)
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Plyash
1780732714
Удачи , Мотя .
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Император 1
1780737291
Удачи Сафонову, надеюсь будет надёжно играть и сохранит первый номер.
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Max-Min-vkontakte
1780745848
Кондратюк на седьмом небе (а может, месяце ?🤔)
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