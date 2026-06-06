В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике уже строит планы на сезон-2026/27.

В частности, определен основной вратарь на следующий сезон – им останется Матвей Сафонов.

27-летний россиянин полностью убедил Энрике в своей состоятельности.

Будущее Люка Шевалье пока остается под вопросом, Ренато Марина собираются отдать в аренду.

Если Шевалье уйдет, то дублером Сафонова станет купленный у «Милана» 18‑летний Алессандро Лонгони.