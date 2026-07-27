Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле

Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле

Вчера, 22:13
3

Главный арбитр товарищеского матча «Мец» – «Фортуна Ситтард» Матильда Демонсэ получила легкое сотрясение мозга при попытке разнять массовую потасовку футболистов.

Стычка вспыхнула на 39-й минуте встречи. 26-летняя Демонсэ бросилась разнимать игроков, но в сутолоке ей достался удар, после которого арбитр рухнула на газон. Несколько минут она пролежала на поле, схватившись за руку. На помощь подоспели ассистенты, медики и сотрудники службы безопасности.

После возобновления игры Демонсэ еще некоторое время отработала на позиции линейного арбитра, однако в перерыве покинула поле и больше не вернулась.

  • Футболисты обеих команд принесли извинения пострадавшей после финального свистка.
  • Демонсэ уехала со стадиона с футболкой «Меца».
  • На уровне еврокубков Демонсэ не работает.

Еще по теме:
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов 1
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
Источник: ESPN
Франция. Лига 1 Нидерланды. Эредивизие Метц Фортуна
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1785179947
Жалко, что это не уродский судья, который судил КАМАЗ-Ротор!
Ответить
рылы
1785181404
так она ещё и мужиков судила, оказывается. по заголовку-то не понять. какие-то оргвыводы, наверное, последуют. касаемо женщин в мужском футболе.
Ответить
MaxRnD
1785183382
А было чему трястись ?
Ответить
Главные новости
Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»
00:40
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном
00:27
1
Аршавин определил лучшего футболиста «Спартака»: «Очень круто стал играть»
Вчера, 23:50
1
Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака
Вчера, 23:36
3
В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко
Вчера, 23:30
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
Вчера, 23:21
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»
Вчера, 22:53
4
Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом
Вчера, 22:42
3
Форварда «Краснодара» назвали «говном»
Вчера, 22:41
3
Все новости
Все новости
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
Вчера, 23:21
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
Вчера, 22:13
3
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
Вчера, 17:59
«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов
26 июля
1
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Фото«Атлетико» купил полузащитника «ПСЖ» за 35 миллионов
25 июля
Украинец Забарный может покинуть «ПСЖ»
25 июля
7
Агбонлахор – о Хвиче: «Вручил бы ему «Золотой мяч», он лучше Ямаля и Кейна»
24 июля
4
Фото«Ньюкасл» подписал полузащитника «Монако» за 35,5 миллиона
24 июля
1
Агент раскрыл причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
23 июля
1
«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»
23 июля
Кержаков определил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
23 июля
3
Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
23 июля
16
Жена Сафонова рассказала о подготовке мужа к сезону в «ПСЖ»
23 июля
1
«Челси» согласовал трансфер Барко
23 июля
1
Стало известно, почему автор победного гола Испании на ЧМ-2026 может уйти в «ПСЖ»
23 июля
1
Шевалье намерен усадить Сафонова на лавку «ПСЖ»
20 июля
4
Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»
20 июля
«Краснодар» близок к покупке полузащитника «Нанта»
20 июля
4
Жена Сафонова ответила, использует ли фразу «Сафонов, оплатить» в жизни
19 июля
3
Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
19 июля
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
19 июля
1
Месси потерял звание лучшего бомбардира в истории ЧМ
19 июля
6
ВидеоСафонов провел женскую зарядку
18 июля
Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ
18 июля
Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной
18 июля
2
Слуцкий ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
18 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+