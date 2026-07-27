Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле

Главный арбитр товарищеского матча «Мец» – «Фортуна Ситтард» Матильда Демонсэ получила легкое сотрясение мозга при попытке разнять массовую потасовку футболистов.

Стычка вспыхнула на 39-й минуте встречи. 26-летняя Демонсэ бросилась разнимать игроков, но в сутолоке ей достался удар, после которого арбитр рухнула на газон. Несколько минут она пролежала на поле, схватившись за руку. На помощь подоспели ассистенты, медики и сотрудники службы безопасности.

После возобновления игры Демонсэ еще некоторое время отработала на позиции линейного арбитра, однако в перерыве покинула поле и больше не вернулась.