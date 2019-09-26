- 18 января
- 13:28 «Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
- 07:35 Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
- 26 сентября 2019
- 01:24 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик 5
- 22 сентября 2019
- 11:52 Видео «Собака-гипнотизер». Слуцкий выложил видео с гипнозом братьев Березуцких 3
- 21 сентября 2019
- 23:41 Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место 4
- 2 августа 2019
- 18:08 Тренер «АЗ Алкмаара»: «Тиль уехал в Россию» 13
- 5 апреля 2019
- 07:43 «Виллем II» исключил Озбилиза после нежелания выходить на замену 5
- 27 января 2019
- 16:22 Эредивизие. «Витесс» проиграл «Фортуне», команда Слуцкого пропустила в добавленное время 4
- 28 октября 2018
- 16:10 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого победил «Фортуну» и поднялся на пятое место 2
- 12 января 2018
- 23:50 Видео В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни 16
- 19 августа 2017
- 12:14 «Ливерпуль» может подписать защитника 17-летнего «Фортуны» Шуурса 2