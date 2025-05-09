10 мая на стадионе «Фортуна» состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между хозяевами и командой НАК. Обе команды проводят непростую концовку сезона: Фортуна находится в середине таблицы и практически обезопасила себя от вылета, тогда как НАК ведет борьбу за сохранение прописки. Игра обещает быть напряженной, учитывая текущие серии и слабые оборонительные показатели обеих команд.
«Фортуна»
Фортуна в последних матчах заметно сдала: команда выиграла лишь один раз за последние пять встреч и трижды проиграла, включая разгромное поражение от ПСВ (1:4). В атаке Фортуна действует неуверенно – всего 3 забитых мяча за 5 последних туров. Главная надежда хозяев – Эсекиэль Бульяуде, который забил 8 мячей в текущем сезоне. В защите ситуация также нестабильна: 10 пропущенных голов в последних 5 матчах. Команда явно испытывает трудности с надежностью обороны, особенно против клубов, которые активно действуют на контратаках.
«НАК»
НАК борется за выживание и после 31 тура имеет в активе 32 очка. Команда не побеждает уже 12 матчей подряд, но стоит отметить, что она стабильно забивает – 5 голов в последних 5 встречах. Главная ударная сила – Элиас Оумарссон (9 голов в 35 матчах). Однако оборона остается слабым звеном: 9 пропущенных голов за те же 5 матчей. Даже несмотря на поражения, НАК цепляется за результат и почти всегда находит способ поразить ворота соперника.
Факты о командах:
«Фортуна»
- Проиграла 3 из 5 последних матчей
- В среднем: 0.60 гола за матч, 2.00 пропущенных (последние 5 игр)
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
«НАК»
- Не выигрывает в 13 последних матчах
- В среднем: 1.00 гола за матч, 1.80 пропущенных (последние 5 игр)
- Забивает в 8 последних матчах
Прогноз на матч «Фортуна» – «НАК»
Обе команды демонстрируют нестабильность в защите, что увеличивает вероятность результативного матча. НАК мотивирован необходимостью набрать очки, тогда как Фортуна постарается порадовать своих болельщиков. Ожидается равная борьба с обменом голами и минимальным перевесом хозяев благодаря домашнему фактору.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Фортуны».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Фортуны» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Фортуны» больше 1.5 – коэффициент 1.95