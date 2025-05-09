10 мая на стадионе «Фортуна» состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между хозяевами и командой НАК. Обе команды проводят непростую концовку сезона: Фортуна находится в середине таблицы и практически обезопасила себя от вылета, тогда как НАК ведет борьбу за сохранение прописки. Игра обещает быть напряженной, учитывая текущие серии и слабые оборонительные показатели обеих команд.

«Фортуна»

Фортуна в последних матчах заметно сдала: команда выиграла лишь один раз за последние пять встреч и трижды проиграла, включая разгромное поражение от ПСВ (1:4). В атаке Фортуна действует неуверенно – всего 3 забитых мяча за 5 последних туров. Главная надежда хозяев – Эсекиэль Бульяуде, который забил 8 мячей в текущем сезоне. В защите ситуация также нестабильна: 10 пропущенных голов в последних 5 матчах. Команда явно испытывает трудности с надежностью обороны, особенно против клубов, которые активно действуют на контратаках.

«НАК»

НАК борется за выживание и после 31 тура имеет в активе 32 очка. Команда не побеждает уже 12 матчей подряд, но стоит отметить, что она стабильно забивает – 5 голов в последних 5 встречах. Главная ударная сила – Элиас Оумарссон (9 голов в 35 матчах). Однако оборона остается слабым звеном: 9 пропущенных голов за те же 5 матчей. Даже несмотря на поражения, НАК цепляется за результат и почти всегда находит способ поразить ворота соперника.

Факты о командах:

«Фортуна»

Проиграла 3 из 5 последних матчей

В среднем: 0.60 гола за матч, 2.00 пропущенных (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«НАК»

Не выигрывает в 13 последних матчах

В среднем: 1.00 гола за матч, 1.80 пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 8 последних матчах

Личные встречи 75% (3) 0% (0) 25% (1) 6 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:3 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Фортуна 1 : 0 НАК Бреда Нидерланды. Эредивизие, 5 тур НАК Бреда 1 : 0 Фортуна Голландия. Эредивизие, 31 тур Фортуна 2 : 1 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 5 тур НАК Бреда 2 : 3 Фортуна

Прогноз на матч «Фортуна» – «НАК»

Обе команды демонстрируют нестабильность в защите, что увеличивает вероятность результативного матча. НАК мотивирован необходимостью набрать очки, тогда как Фортуна постарается порадовать своих болельщиков. Ожидается равная борьба с обменом голами и минимальным перевесом хозяев благодаря домашнему фактору.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Фортуны».

Рекомендованные ставки: