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Прогноз на точный счет матча «Фортуна» – «НАК»: Эредивизи, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:36
Фортуна - НАК Бреда
10 мая 2025, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
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6.5
Точный счет 2:1 в пользу «Фортуны»
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10 мая на стадионе «Фортуна» состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между хозяевами и командой НАК. Обе команды проводят непростую концовку сезона: Фортуна находится в середине таблицы и практически обезопасила себя от вылета, тогда как НАК ведет борьбу за сохранение прописки. Игра обещает быть напряженной, учитывая текущие серии и слабые оборонительные показатели обеих команд.

«Фортуна»

Фортуна в последних матчах заметно сдала: команда выиграла лишь один раз за последние пять встреч и трижды проиграла, включая разгромное поражение от ПСВ (1:4). В атаке Фортуна действует неуверенно – всего 3 забитых мяча за 5 последних туров. Главная надежда хозяев – Эсекиэль Бульяуде, который забил 8 мячей в текущем сезоне. В защите ситуация также нестабильна: 10 пропущенных голов в последних 5 матчах. Команда явно испытывает трудности с надежностью обороны, особенно против клубов, которые активно действуют на контратаках.

«НАК»

НАК борется за выживание и после 31 тура имеет в активе 32 очка. Команда не побеждает уже 12 матчей подряд, но стоит отметить, что она стабильно забивает – 5 голов в последних 5 встречах. Главная ударная сила – Элиас Оумарссон (9 голов в 35 матчах). Однако оборона остается слабым звеном: 9 пропущенных голов за те же 5 матчей. Даже несмотря на поражения, НАК цепляется за результат и почти всегда находит способ поразить ворота соперника.

Факты о командах:

«Фортуна»

  • Проиграла 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 0.60 гола за матч, 2.00 пропущенных (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«НАК»

  • Не выигрывает в 13 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола за матч, 1.80 пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 последних матчах

Личные встречи
75% (3)
0% (0)
25% (1)
6
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:3
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 0
14.09.2024
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Фортуна
2 : 1
21.04.2019
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
2 : 3
16.09.2018
Фортуна

Прогноз на матч «Фортуна» – «НАК»

Обе команды демонстрируют нестабильность в защите, что увеличивает вероятность результативного матча. НАК мотивирован необходимостью набрать очки, тогда как Фортуна постарается порадовать своих болельщиков. Ожидается равная борьба с обменом голами и минимальным перевесом хозяев благодаря домашнему фактору.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Фортуны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Фортуны» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Фортуны» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.5
Точный счет 2:1 в пользу «Фортуны»
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Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие НАК Бреда Фортуна
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