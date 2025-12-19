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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НАК Бреда
€ 7 млн
НАК Бреда
Бреда
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Рат Верлег
Сайт:
http://www.nac.nl/
Тренер:
Стейн Вревен
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
«НАК» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.19 09:57
НАК Бреда – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.60
2025.10.17 14:51
Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «НАК»: Эредивизи, 14 мая 2025
2025.05.13 11:46
Прогноз на точный счет матча «Фортуна» – «НАК»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:58
Прогноз на точный счет матча «НАК» – «Зволле»: Эредивизи, 4 мая 2025
2025.05.03 12:15
«АЗ Алкмаар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.43
2025.04.23 13:08
Голландская «НАК Бреда» близка к вхождению в холдинг City Football Group
2022.03.24 12:24
Кубок Нидерландов. «Фейеноорд» Адвоката вышел в финал турнира, забив семь голов «НАК Бреде»
2020.03.06 01:26
1
Слуцкий: «Дауда, как и Кепа, не хотел уходить с поля. Но я его остановил – 100 килограммов против 60»
2019.03.03 14:21
6
Эредивизие. «Витесс» разгромил НАК, забив 4 гола во втором тайме. Команда Слуцкого победила в третьем матче подряд
2019.03.03 01:13
4
Эредивизие. «Витесс» проиграл «Бреде», команда Слуцкого опустилась на седьмое место
2018.12.09 20:44
4
«Манчестер Сити» вернул из аренды Мурича из-за травмы Браво
2018.08.23 06:13
Вратарь «НАК Бреда» пропустил матч своей команды впервые с 2008-го года
2016.04.23 18:41
«Манчестер Сити» отдал в аренду троих футболистов
2016.02.01 17:43
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