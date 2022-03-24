- 24 марта 2022
- 12:24 Голландская «НАК Бреда» близка к вхождению в холдинг City Football Group
- 6 марта 2020
- 01:26 Кубок Нидерландов. «Фейеноорд» Адвоката вышел в финал турнира, забив семь голов «НАК Бреде» 1
- 3 марта 2019
- 14:21 Слуцкий: «Дауда, как и Кепа, не хотел уходить с поля. Но я его остановил – 100 килограммов против 60» 6
- 01:13 Эредивизие. «Витесс» разгромил НАК, забив 4 гола во втором тайме. Команда Слуцкого победила в третьем матче подряд 4
- 9 декабря 2018
- 20:44 Эредивизие. «Витесс» проиграл «Бреде», команда Слуцкого опустилась на седьмое место 4
- 23 августа 2018
- 06:13 «Манчестер Сити» вернул из аренды Мурича из-за травмы Браво
- 23 апреля 2016
- 18:41 Вратарь «НАК Бреда» пропустил матч своей команды впервые с 2008-го года
- 1 февраля 2016
- 17:43 «Манчестер Сити» отдал в аренду троих футболистов 1