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«АЗ Алкмаар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.43

23 апреля 2025 13:42
АЗ Алкмаар - НАК Бреда
24 апр. 2025, четверг 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
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1.43
Победа «АЗ Алкмаар» — коэффициент 1.43
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24 апреля в 30-м туре Эредивизи на стадионе «АФАС» сразятся команды из разных частей таблицы: «АЗ Алкмаар» примет «НАК». Хозяева стремятся вернуться в зону еврокубков, но переживают тяжелый период без побед. Гости же отчаянно борются за выживание, но стабильности им также не хватает. Матч обещает быть нервным и с обилием моментов, особенно у ворот гостей.

«АЗ Алкмаар»

Команда Паскаля Янсена переживает спад. Шесть туров подряд без побед, три из них завершились поражениями. Проблема «АЗ» – нестабильность в обороне: 7 матчей подряд с пропущенными мячами. Даже на фоне низшей половины таблицы «АЗ» смотрится уязвимым – в последних 5 матчах команда пропустила 8 мячей.

Однако нельзя списывать алкмаарцев со счетов. В атаке по-прежнему заметен Трой Пэрротт с 19 голами за сезон. Команда регулярно забивает – в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 туров. И, несмотря на общую нестабильность, «АЗ» традиционно уверенно действует дома против аутсайдеров.

«НАК»

Гости находятся на 15-м месте и рискуют опуститься в зону вылета. Уже 11 матчей подряд команда не знает побед, при этом в каждом из последних 6 туров обязательно забивает. Стабильность нападения, впрочем, не компенсирует проблем в обороне: 8 пропущенных мячей за 5 матчей и в среднем 1.6 за игру.

Лучший бомбардир команды – Элиас Оумарссон (9 голов), но его стараний недостаточно, чтобы «НАК» мог вести конкурентную борьбу на равных с сильными командами. Тем не менее голы «НАК» регулярно находит, даже на фоне неудачных результатов, особенно в матчах с открытой игрой.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

  • Без побед в 6 матчах Эредивизи
  • В среднем 1.2 забитых и 1.6 пропущенных за игру (последние 5)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Забивает в 9 последних играх против «НАК»

«НАК»

  • Без побед в 11 турах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.0 забитого и 1.6 пропущенного за игру (последние 5)
  • Пропускает в 7 последних матчах

Личные встречи
50% (9)
28% (5)
22% (4)
29
Забитых мячей
17
1.61
В среднем за матч
0.94
5:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
24.04.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НАК Бреда
1 : 2
15.12.2024
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
0 : 3
08.02.2019
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
12.08.2018
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 3
17.02.2018
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 4 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
10.09.2017
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 33 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
10.05.2015
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 12 тур
НАК Бреда
0 : 1
08.11.2014
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
18.01.2014
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 7 тур
НАК Бреда
3 : 0
22.09.2013
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
24.02.2013
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
23.09.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 26 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
19.03.2012
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
2 : 1
18.12.2011
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
08.04.2011
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 1 тур
НАК Бреда
1 : 1
08.08.2010
АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии, 21 тур
НАК Бреда
1 : 1
02.02.2010
АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии, 9 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
03.10.2009
НАК Бреда
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Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «НАК»

«АЗ Алкмаар» выглядит фаворитом встречи, особенно с учетом качества атаки и статистики домашних встреч. Но и «НАК» может воспользоваться слабыми местами соперника в обороне. Учитывая форму обеих команд, ожидается открытая игра с моментами с обеих сторон. Победа хозяев логична, но при этом высока вероятность, что гости также отличатся. Лучший выбор – победа «АЗ Алкмаар» и ставка на результативность.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «АЗ Алкмаар» – коэффициент 1.43
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «АЗ Алкмаар» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.87

1.43
Победа «АЗ Алкмаар» — коэффициент 1.43
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие НАК Бреда АЗ Алкмаар
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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