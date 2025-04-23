24 апреля в 30-м туре Эредивизи на стадионе «АФАС» сразятся команды из разных частей таблицы: «АЗ Алкмаар» примет «НАК». Хозяева стремятся вернуться в зону еврокубков, но переживают тяжелый период без побед. Гости же отчаянно борются за выживание, но стабильности им также не хватает. Матч обещает быть нервным и с обилием моментов, особенно у ворот гостей.
«АЗ Алкмаар»
Команда Паскаля Янсена переживает спад. Шесть туров подряд без побед, три из них завершились поражениями. Проблема «АЗ» – нестабильность в обороне: 7 матчей подряд с пропущенными мячами. Даже на фоне низшей половины таблицы «АЗ» смотрится уязвимым – в последних 5 матчах команда пропустила 8 мячей.
Однако нельзя списывать алкмаарцев со счетов. В атаке по-прежнему заметен Трой Пэрротт с 19 голами за сезон. Команда регулярно забивает – в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 туров. И, несмотря на общую нестабильность, «АЗ» традиционно уверенно действует дома против аутсайдеров.
«НАК»
Гости находятся на 15-м месте и рискуют опуститься в зону вылета. Уже 11 матчей подряд команда не знает побед, при этом в каждом из последних 6 туров обязательно забивает. Стабильность нападения, впрочем, не компенсирует проблем в обороне: 8 пропущенных мячей за 5 матчей и в среднем 1.6 за игру.
Лучший бомбардир команды – Элиас Оумарссон (9 голов), но его стараний недостаточно, чтобы «НАК» мог вести конкурентную борьбу на равных с сильными командами. Тем не менее голы «НАК» регулярно находит, даже на фоне неудачных результатов, особенно в матчах с открытой игрой.
Факты о командах
«АЗ Алкмаар»
- Без побед в 6 матчах Эредивизи
- В среднем 1.2 забитых и 1.6 пропущенных за игру (последние 5)
- Пропускает в 7 матчах подряд
- Забивает в 9 последних играх против «НАК»
«НАК»
- Без побед в 11 турах
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем 1.0 забитого и 1.6 пропущенного за игру (последние 5)
- Пропускает в 7 последних матчах
Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «НАК»
«АЗ Алкмаар» выглядит фаворитом встречи, особенно с учетом качества атаки и статистики домашних встреч. Но и «НАК» может воспользоваться слабыми местами соперника в обороне. Учитывая форму обеих команд, ожидается открытая игра с моментами с обеих сторон. Победа хозяев логична, но при этом высока вероятность, что гости также отличатся. Лучший выбор – победа «АЗ Алкмаар» и ставка на результативность.
Рекомендованные ставки:
- Победа «АЗ Алкмаар» – коэффициент 1.43
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «АЗ Алкмаар» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.87