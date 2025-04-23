24 апреля в 30-м туре Эредивизи на стадионе «АФАС» сразятся команды из разных частей таблицы: «АЗ Алкмаар» примет «НАК». Хозяева стремятся вернуться в зону еврокубков, но переживают тяжелый период без побед. Гости же отчаянно борются за выживание, но стабильности им также не хватает. Матч обещает быть нервным и с обилием моментов, особенно у ворот гостей.

«АЗ Алкмаар»

Команда Паскаля Янсена переживает спад. Шесть туров подряд без побед, три из них завершились поражениями. Проблема «АЗ» – нестабильность в обороне: 7 матчей подряд с пропущенными мячами. Даже на фоне низшей половины таблицы «АЗ» смотрится уязвимым – в последних 5 матчах команда пропустила 8 мячей.

Однако нельзя списывать алкмаарцев со счетов. В атаке по-прежнему заметен Трой Пэрротт с 19 голами за сезон. Команда регулярно забивает – в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 туров. И, несмотря на общую нестабильность, «АЗ» традиционно уверенно действует дома против аутсайдеров.

«НАК»

Гости находятся на 15-м месте и рискуют опуститься в зону вылета. Уже 11 матчей подряд команда не знает побед, при этом в каждом из последних 6 туров обязательно забивает. Стабильность нападения, впрочем, не компенсирует проблем в обороне: 8 пропущенных мячей за 5 матчей и в среднем 1.6 за игру.

Лучший бомбардир команды – Элиас Оумарссон (9 голов), но его стараний недостаточно, чтобы «НАК» мог вести конкурентную борьбу на равных с сильными командами. Тем не менее голы «НАК» регулярно находит, даже на фоне неудачных результатов, особенно в матчах с открытой игрой.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

Без побед в 6 матчах Эредивизи

В среднем 1.2 забитых и 1.6 пропущенных за игру (последние 5)

Пропускает в 7 матчах подряд

Забивает в 9 последних играх против «НАК»

«НАК»

Без побед в 11 турах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 1.0 забитого и 1.6 пропущенного за игру (последние 5)

Пропускает в 7 последних матчах

Личные встречи 50% (9) 28% (5) 22% (4) 29 Забитых мячей 17 1.61 В среднем за матч 0.94 5:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 30 тур АЗ Алкмаар 1 : 1 НАК Бреда Нидерланды. Эредивизие, 16 тур НАК Бреда 1 : 2 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 21 тур НАК Бреда 0 : 3 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 1 тур АЗ Алкмаар 5 : 0 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 24 тур НАК Бреда 1 : 3 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 4 тур АЗ Алкмаар 2 : 1 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 33 тур АЗ Алкмаар 3 : 2 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 12 тур НАК Бреда 0 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 19 тур АЗ Алкмаар 3 : 0 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 7 тур НАК Бреда 3 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 24 тур АЗ Алкмаар 0 : 1 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 6 тур НАК Бреда 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 26 тур АЗ Алкмаар 0 : 0 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 17 тур НАК Бреда 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 30 тур АЗ Алкмаар 1 : 1 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 1 тур НАК Бреда 1 : 1 АЗ Алкмаар Чемпионат Голландии, 21 тур НАК Бреда 1 : 1 АЗ Алкмаар Чемпионат Голландии, 9 тур АЗ Алкмаар 1 : 0 НАК Бреда

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «НАК»

«АЗ Алкмаар» выглядит фаворитом встречи, особенно с учетом качества атаки и статистики домашних встреч. Но и «НАК» может воспользоваться слабыми местами соперника в обороне. Учитывая форму обеих команд, ожидается открытая игра с моментами с обеих сторон. Победа хозяев логична, но при этом высока вероятность, что гости также отличатся. Лучший выбор – победа «АЗ Алкмаар» и ставка на результативность.

Рекомендованные ставки: