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    Слуцкий: «Дауда, как и Кепа, не хотел уходить с поля. Но я его остановил – 100 килограммов против 60»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что ему пришлось останавливать нападающего Мохаммеда Дауда в матче 24-го тура Эредивизие с «НАК Бреда» (4:1).

    В первом тайме футболист получил сотрясение мозга, и врачи не разрешили ему возвращаться на поле. Форвард хотел продолжить игру, но в итоге на 33-й минуте его заменили.

    «Врач сказал: «Нет, никаких шансов [на продолжение матча]». Вот так наш доктор стал лучшим игроком матча.

    Эпизод с Даудой слегка напоминала ситуацию с Кепой Аррисабалагой [в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» вратарь «Челси» также отказался покидать поле, несмотря на намерение главного тренера Маурицио Сарри заменить его]. Но было несложно его остановить. Дауда остался за боковой линией, а я преградил ему дорогу. Сто килограммов против шестидесяти. Я остановил его», – сказал Слуцкий.

    Источник: Vi.nl

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    03.03.2019 14:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 16 марта 2019, 21:25

      Слуцкий не лукавь о 60 кг...явно ты больше весишь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 марта 2019, 15:51

      Нормальный здоровый юмор.. и себя малость потроллил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 18:12

      Слуцкий что-то начал фигню всякую пороть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 марта 2019, 15:30

      Да, попробуй сдвинь центнер.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > vladimir-7 3 марта 2019, 18:13

      В Викторыче пожалуй побольше центнера ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 3 марта 2019, 15:02

      Скорее 100+

      4
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