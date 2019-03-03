Слуцкий: «Дауда, как и Кепа, не хотел уходить с поля. Но я его остановил – 100 килограммов против 60»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что ему пришлось останавливать нападающего Мохаммеда Дауда в матче 24-го тура Эредивизие с «НАК Бреда» (4:1).

В первом тайме футболист получил сотрясение мозга, и врачи не разрешили ему возвращаться на поле. Форвард хотел продолжить игру, но в итоге на 33-й минуте его заменили.

«Врач сказал: «Нет, никаких шансов [на продолжение матча]». Вот так наш доктор стал лучшим игроком матча.

Эпизод с Даудой слегка напоминала ситуацию с Кепой Аррисабалагой [в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» вратарь «Челси» также отказался покидать поле, несмотря на намерение главного тренера Маурицио Сарри заменить его]. Но было несложно его остановить. Дауда остался за боковой линией, а я преградил ему дорогу. Сто килограммов против шестидесяти. Я остановил его», – сказал Слуцкий.