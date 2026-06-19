Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов

«Зволле» предложил российскому полузащитнику Даниилу Уткину контракт на 2 года с возможностью продлить его еще на 1.

Клуб готов платить футболисту 420 тысяч евро в год.

Уткин с февраля 2026 года выступал в Первой лиге за «Торпедо» на правах аренды. После ее окончания он расторг соглашение с «Ростовом», которому принадлежал.

«Зволле» сделал уже три предложения Уткину. В прошлый раз он предлагал россиянину договор по схеме «2+1» и зарплату в 35 тысяч евро в месяц.

Параллельно полузащитник общается с другими клубами, в том числе с «Краснодаром». Ясность должна наступить в ближайшие дни.