Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов

«Зволле» предложил российскому полузащитнику Даниилу Уткину контракт на 2 года с возможностью продлить его еще на 1.
Клуб готов платить футболисту 420 тысяч евро в год.
Уткин с февраля 2026 года выступал в Первой лиге за «Торпедо» на правах аренды. После ее окончания он расторг соглашение с «Ростовом», которому принадлежал.
«Зволле» сделал уже три предложения Уткину. В прошлый раз он предлагал россиянину договор по схеме «2+1» и зарплату в 35 тысяч евро в месяц.
Параллельно полузащитник общается с другими клубами, в том числе с «Краснодаром». Ясность должна наступить в ближайшие дни.
- 26-летний Уткин забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 13 матчах за «Торпедо».
- В активе игрока есть 2 матча и 1 гол за сборную России.
- «Зволле» в минувшем сезоне занял в Эредивизие 15-е место.