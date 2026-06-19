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  • Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов

Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов

19 июня, 13:35

«Зволле» предложил российскому полузащитнику Даниилу Уткину контракт на 2 года с возможностью продлить его еще на 1.

Клуб готов платить футболисту 420 тысяч евро в год.

Уткин с февраля 2026 года выступал в Первой лиге за «Торпедо» на правах аренды. После ее окончания он расторг соглашение с «Ростовом», которому принадлежал.

«Зволле» сделал уже три предложения Уткину. В прошлый раз он предлагал россиянину договор по схеме «2+1» и зарплату в 35 тысяч евро в месяц.

Параллельно полузащитник общается с другими клубами, в том числе с «Краснодаром». Ясность должна наступить в ближайшие дни.

  • 26-летний Уткин забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 13 матчах за «Торпедо».
  • В активе игрока есть 2 матча и 1 гол за сборную России.
  • «Зволле» в минувшем сезоне занял в Эредивизие 15-е место.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Торпедо Зволле Ростов Уткин Даниил
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