- 12:26 Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
- 18 октября 2020
- 22:15 Гетце забил дебютный гол за ПСВ
- 1 ноября 2019
- 22:48 Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут 3
- 16 августа 2019
- 22:58 Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу 6
- 22:35 Караваев забил первый гол в сезоне за «Витесс». Игрок может перейти в «Зенит» 3
- 27 июня 2019
- 13:15 Фото «Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга 1
- 22 мая 2019
- 15:19 Новичок «Краснодара» Намли создал больше всех моментов в Эредивизие среди игроков не из команд первой тройки 1
- 14:20 Намли перешел из «Зволле» в «Краснодар» 19
- 01:07 «Краснодар» может подписать хавбека «Зволле» Намли 3
- 25 апреля 2019
- 10:14 Фото Матч чемпионата Голландии перенесли из-за сильной грозы 1
- 21 апреля 2019
- 01:12 Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве разгромил «Зволле». Команда Слуцкого идет шестой в таблице 2
- 5 апреля 2019
- 07:00 «ПСВ» забивал в каждом из 28 туров чемпионата 2
- 21 января 2019
- 18:25 Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
- 28 декабря 2018
- 19:59 Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Стам возглавил «Зволле» 1
- 16 сентября 2018
- 19:37 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого обыграл «Зволле» 2
- 6 апреля 2018
- 11:51 Мастур не играл год, но теперь снова выходит за «Милан» 1
- 30 сентября 2016
- 22:51 Эредивизие. «Зволле» обыграл «АДО Ден Хааг», одержав первую победу в сезоне
- 25 сентября 2016
- 00:00 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
- 10 сентября 2016
- 23:44 Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты
- 8 мая 2016
- 17:57 ПСВ стал чемпионом Голландии второй год подряд 3
- 2 июля 2015
- 23:35 Нецид перешел в стан "Бурсаспора" 13