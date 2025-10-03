Введите ваш ник на сайте
«Зволле» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.65

03 октября 2025 11:56
Зволле - ПСВ
04 окт. 2025, суббота 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «ПСВ» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

8-й тур Эредивизи подарит встречу между «Зволле» и «ПСВ». Хозяева находятся в поиске стабильности после серии неудач, а гости продолжают идти в числе лидеров и показывают мощную атакующую игру.

«Зволле»

Команда набрала всего 7 очков после 7 туров и занимает 14-е место. Лучший бомбардир Кун Костонс отличился 4 раза в 7 матчах, однако его результативности пока недостаточно для побед. «Зволле» не выигрывает уже 5 игр подряд, а оборона выглядит крайне нестабильно – 11 пропущенных мячей за последние 5 матчей. Особенно уязвима команда против топ-клубов: поражения от «Аякса» (1:3) и «Гоу Эхед Иглс» (0:2) показали, что проблем в защите слишком много.

«ПСВ»

Гости находятся на 2-м месте с 16 очками и продолжают претендовать на лидерство. У команды лучшая атака в чемпионате – 21 забитый гол. Рубен ван Боммел с 4 голами лидирует в составе, но эффективность обеспечивают и другие игроки, что делает ПСВ универсальным в атаке. В последних 5 матчах клуб забил 11 голов, но при этом пропустил 10 – показатель, который демонстрирует дисбаланс между атакой и обороной. Тем не менее, команда держит стабильную серию без поражений и уверенно смотрится в гостях, где не проигрывает уже 10 игр подряд.

Факты о командах

«Зволле»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд.
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.
  • Забивает 0.8 гола за матч.

«ПСВ»

  • Забивает в среднем 2.2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2 гола за игру.
  • Не проигрывает 10 выездных матчей подряд.

Личные встречи
12% (3)
4% (1)
84% (21)
24
Забитых мячей
77
0.96
В среднем за матч
3.08
3:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  1:7
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 4
04.10.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
3 : 1
18.01.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
6 : 0
26.10.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 7
24.02.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
4 : 0
12.11.2023
Зволле
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Зволле
1 : 2
15.05.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
3 : 1
16.10.2021
Зволле
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
4 : 2
13.05.2021
Зволле
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Зволле
0 : 3
18.10.2020
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
4 : 1
21.12.2019
Зволле
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 4
29.09.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
4 : 0
04.04.2019
Зволле
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Зволле
1 : 2
25.08.2018
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 21 тур
ПСВ
4 : 0
03.02.2018
Зволле
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Зволле
0 : 1
19.11.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 34 тур
ПСВ
4 : 1
14.05.2017
Зволле
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Зволле
0 : 4
20.08.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Зволле
1 : 3
08.05.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 2
19.12.2015
Зволле
Голландия. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
3 : 1
10.04.2015
Зволле
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Зволле
3 : 1
13.09.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Зволле
1 : 2
27.04.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
1 : 1
02.11.2013
Зволле
Голландия. Эредивизие, 19 тур
ПСВ
1 : 3
18.01.2013
Зволле
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Зволле
1 : 2
28.10.2012
ПСВ
Показать все

Прогноз на матч «Зволле» – «ПСВ»

Разница в классе очевидна. «ПСВ» играет с мощным акцентом на атаку и редко оставляет поле без голов, тогда как «Зволле» регулярно допускает ошибки в обороне и пропускает практически в каждой игре. Учитывая текущую форму команд, матч обещает быть результативным: «ПСВ» способен забить минимум дважды, а хозяева могут ответить хотя бы одним голом, учитывая слабость обороны гостей. Однако наиболее вероятный исход – победа «ПСВ» в игре с большим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСВ» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «ПСВ» больше 2 – коэффициент 1.70

1.65
Победа «ПСВ» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Зволле
Рекомендуем
