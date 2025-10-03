8-й тур Эредивизи подарит встречу между «Зволле» и «ПСВ». Хозяева находятся в поиске стабильности после серии неудач, а гости продолжают идти в числе лидеров и показывают мощную атакующую игру.

«Зволле»

Команда набрала всего 7 очков после 7 туров и занимает 14-е место. Лучший бомбардир Кун Костонс отличился 4 раза в 7 матчах, однако его результативности пока недостаточно для побед. «Зволле» не выигрывает уже 5 игр подряд, а оборона выглядит крайне нестабильно – 11 пропущенных мячей за последние 5 матчей. Особенно уязвима команда против топ-клубов: поражения от «Аякса» (1:3) и «Гоу Эхед Иглс» (0:2) показали, что проблем в защите слишком много.

«ПСВ»

Гости находятся на 2-м месте с 16 очками и продолжают претендовать на лидерство. У команды лучшая атака в чемпионате – 21 забитый гол. Рубен ван Боммел с 4 голами лидирует в составе, но эффективность обеспечивают и другие игроки, что делает ПСВ универсальным в атаке. В последних 5 матчах клуб забил 11 голов, но при этом пропустил 10 – показатель, который демонстрирует дисбаланс между атакой и обороной. Тем не менее, команда держит стабильную серию без поражений и уверенно смотрится в гостях, где не проигрывает уже 10 игр подряд.

Факты о командах

«Зволле»

Не выигрывает 5 матчей подряд.

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру.

Забивает 0.8 гола за матч.

«ПСВ»

Забивает в среднем 2.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 2 гола за игру.

Не проигрывает 10 выездных матчей подряд.

Прогноз на матч «Зволле» – «ПСВ»

Разница в классе очевидна. «ПСВ» играет с мощным акцентом на атаку и редко оставляет поле без голов, тогда как «Зволле» регулярно допускает ошибки в обороне и пропускает практически в каждой игре. Учитывая текущую форму команд, матч обещает быть результативным: «ПСВ» способен забить минимум дважды, а хозяева могут ответить хотя бы одним голом, учитывая слабость обороны гостей. Однако наиболее вероятный исход – победа «ПСВ» в игре с большим количеством голов.

