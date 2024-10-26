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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Зволле
ПСВ - Зволле: обзор матча 26 октября 2024
ПСВ
26.10.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
6 : 0
Завершен
Зволле
9'
Р. Пепи
40'
Н. Ланг
50'
М. Тилльман
58'
Р. Пепи
71'
J. Schendelaar (АГ)
89'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Зволле
ГОЛ! 6:0!
Й. Бакайоко
89'
Пенальти не реализован!
Л. де Йонг
82'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
И. Перишич
74'
72'
Замена
О. Веланас
️️️️
Д. Венте
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
J. Schendelaar
71'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Р. Фламинго
63'
Замена
К. Дриух
️️️️
Н. Ланг
63'
Замена
А. Бабади
️️️️
И. Сайбари
63'
Замена
А. Обиспо
️️️️
О. Боскальи
63'
ГОЛ! 4:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Н. Ланг
58'
57'
Замена
Р. Томас
️️️️
Д. Мбайо
57'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Ш. Флоранус
57'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
О. Аэртссен
ГОЛ! 3:0!
М. Тилльман
Пас отдал
И. Перишич
50'
44'
Красная карточка
Ю. Намли
ГОЛ! 2:0!
Н. Ланг
Пас отдал
И. Сайбари
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пепи
Пас отдал
И. Сайбари
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
(К)
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Юнес Намли
(К)
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
2
Карсдорп
34
Сайбари
70
Ланг
5
Перишич
20
Тил
10
Тилльман
9
Пепи
3-2-3-1-1
1
3
Гарсия МакНалти
33
34
Эль-Аззузи
2
Флоранус
3
Аэртссен
35
Монтейру
34
ван ден Берг
7
Намли
11
Мбайо
9
Венте
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
34
Сайбари
21
Бабади
21
Бабади
34
Сайбари
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
5
Перишич
11
Бакайоко
11
Бакайоко
5
Перишич
6
Фламинго
26
де Йонг
26
де Йонг
6
Фламинго
3
Аэртссен
10
Крастев
10
Крастев
3
Аэртссен
11
Мбайо
30
Томас
30
Томас
11
Мбайо
9
Венте
18
Веланас
18
Веланас
9
Венте
2
Флоранус
23
23
2
Флоранус
Остались в запасе
ПСВ
Зволле
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Петер Бош
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча ПСВ - Зволле
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
667
239
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.47
0.1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Филипс
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