Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
Зволле
Юнес Намли
€ 1 млн
Юнес Намли
Зволле
20 июня 1994 (32)
#9 | Полузащитник
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Агент Намли подтвердил расторжение контракта с «Краснодаром». Его покупали за 2 миллиона
2022.07.02 15:27
Намли расторг контракт с «Краснодаром» (Voetbal International)
2022.07.02 10:23
1
«Краснодар» отдал Намли в аренду «Спарте»
2022.01.11 14:14
2
«Спарта» арендует Намли у «Краснодара» (Voetbal International)
2022.01.10 22:38
1
Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»
2021.04.09 09:59
14
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
2020.01.16 20:54
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
2020.01.15 20:25
5
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
2020.01.14 11:39
2
Агент Намли – о переходе в «Рубин»: «Пока у нас нет ничего конкретного по ситуации»
2019.12.20 14:46
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился о трансфере Макарова из «Нефтехимика» и хочет арендовать у «Краснодара» Намли
2019.12.20 11:49
5
Матвеев – об уходе группы легионеров из «Краснодара»: «Все решения будут приниматься в конце сезона. Это очередная утка»
2019.11.27 18:53
4
«Чемпионат»: «Рубин» заинтересовался хавбеком «Краснодара» Намли
2019.11.14 18:34
6
«Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона
2019.11.07 01:42
15
Фото
Намли – о победе Нурмагомедова: «Неприкасаемый»
2019.09.08 01:24
Намли: «Уверен, что состав «Краснодара» соответствует уровню Лиги чемпионов»
2019.08.12 08:20
6
Намли: «Не понял, за что меня удалили в матче с «Рубином». Возникло чувство, что судья сыграл против нас»
2019.08.11 07:47
15
Намли: «Если в матче с «Зенитом» был VAR, почему его не использовали?»
2019.08.06 08:14
36
Дуглас Сантос, Жирков, Сутормин – в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром»; Кабелья, Вилена, Намли сыграют у гостей
2019.08.03 20:06
7
Фото
Четыре игрока «Урала» включены в символическую сборную 2-го тура РПЛ по версии InStat
2019.07.22 21:40
7
Видео
Намли и Вилена забили дебютные голы за «Краснодар»
2019.07.20 16:07
15
Намли: «Если бы все мусульмане были психами, как говорят в СМИ, все давно были бы мертвы»
2019.07.01 14:05
6
Синицын, Намли, Ари – в составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»
2019.06.30 10:52
5
Мусаев: «Наверное, в ближайшее время будет еще один новый игрок»
2019.06.27 00:15
6
Намли: «Предсезонка в «Краснодаре» намного интенсивнее и жестче, чем в Дании и Голландии»
2019.06.20 11:44
Намли – о переходе в «Краснодар»: «Правильный клуб в правильное время»
2019.05.23 06:50
4
Новичок «Краснодара» Намли создал больше всех моментов в Эредивизие среди игроков не из команд первой тройки
2019.05.22 15:19
1
Намли перешел из «Зволле» в «Краснодар»
2019.05.22 14:20
19
«Краснодар» может подписать хавбека «Зволле» Намли
2019.05.22 01:07
3
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+