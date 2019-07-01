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    Намли: «Если бы все мусульмане были психами, как говорят в СМИ, все давно были бы мертвы»

    Новичок «Краснодара» Юнес Намли рассказал о значении веры для него, и подчеркнул, что представление людей о мусульманах не соответствует действительности.

    – Что для вас значит ислам?

    – Это крайне важно. Мои родители мусульмане и воспитывали меня соответствующе. Я слушал, но не понимал до конца. Когда рос и стал жить отдельно, заново пришел к вере и осознал ее по-настоящему. Молюсь пять раз в день, как положено. Ислам направляет меня, объясняет, что правильно, что нет.

    Так я полностью отказался от алкоголя и вообще вечеринок. И Рамадан соблюдаю. Первые пару дней пост тяжело совмещать с тренировками. Тот, кто скажет, что у него наоборот, солжет. Не позавтракав, я теряю энергию, а ведь поесть можно только с заходом солнца. Ничего, меньше недели, и я привыкаю.

    – Вокруг ислама много предрассудков. В Европе трудно быть мусульманином?

    – Иногда ощущаю это на себе. Это как с расизмом. Мы живем в 2019-м, а вокруг до сих пор встречаются расисты. Ну как это вообще?

    Смотрите: если бы все мусульмане были психами, как говорят в медиа, все давно были бы мертвы. Нет? Ведь их же так много, а они такие дикие! Коран учит: если убил одного, значит, убил все человечество. Ты всегда должен делать благие вещи и проповедовать добро.

    Лучший пример: пророк, мир ему и благословение, шел по улице, в него кидали мусор, а он не реагировал. А говорил: «Не кричите, не сыпьте проклятьями, не пускайтесь в драку. Будьте терпеливыми». Безумцы есть во всех странах. Я читаю новости, они убивают меня. Жутко, что подобное происходит. Но поверьте, это не про настоящий ислам.

    • Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» этим летом за 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 25-летний футболист провел за голландский клуб 36 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.
    • Намли – датчанин с марокканским происхождением.

    Источник: Sport24

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