«Бизнес Online»: «Рубин» договорился о трансфере Макарова из «Нефтехимика» и хочет арендовать у «Краснодара» Намли

«Бизнес Online» рассказал о трансферах, которые «Рубин» планирует совершить в зимнее трансферное окно.
По информации издания, клуб не планирует больших трансферов.
Казанцы уже согласовали переход полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. Также ведутся переговоры об аренде Юнеса Намли из «Краснодара».
- Макаров забил 11 голов в нынешнем сезоне ФНЛ. На 21-летнего россиянина также претендовал ЦСКА.
- На счету Намли 1 гол и 1 одна результативная передача в 10 матчах РПЛ.
- Ранее «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.
Источник: «Бизнес Online»