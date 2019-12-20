«Бизнес Online»: «Рубин» договорился о трансфере Макарова из «Нефтехимика» и хочет арендовать у «Краснодара» Намли

«Бизнес Online» рассказал о трансферах, которые «Рубин» планирует совершить в зимнее трансферное окно.

По информации издания, клуб не планирует больших трансферов.

Казанцы уже согласовали переход полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. Также ведутся переговоры об аренде Юнеса Намли из «Краснодара».