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    «Бизнес Online»: «Рубин» договорился о трансфере Макарова из «Нефтехимика» и хочет арендовать у «Краснодара» Намли

    «Бизнес Online» рассказал о трансферах, которые «Рубин» планирует совершить в зимнее трансферное окно.

    По информации издания, клуб не планирует больших трансферов.

    Казанцы уже согласовали переход полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. Также ведутся переговоры об аренде Юнеса Намли из «Краснодара».

    • Макаров забил 11 голов в нынешнем сезоне ФНЛ. На 21-летнего россиянина также претендовал ЦСКА.
    • На счету Намли 1 гол и 1 одна результативная передача в 10 матчах РПЛ.
    • Ранее «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.

    Источник: «Бизнес Online»

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