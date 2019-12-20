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  • «Бизнес Online»: «Рубин» договорился о трансфере Макарова из «Нефтехимика» и хочет арендовать у «Краснодара» Намли

«Бизнес Online»: «Рубин» договорился о трансфере Макарова из «Нефтехимика» и хочет арендовать у «Краснодара» Намли

20 декабря 2019, 11:49
5

«Бизнес Online» рассказал о трансферах, которые «Рубин» планирует совершить в зимнее трансферное окно.

По информации издания, клуб не планирует больших трансферов.

Казанцы уже согласовали переход полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. Также ведутся переговоры об аренде Юнеса Намли из «Краснодара».

  • Макаров забил 11 голов в нынешнем сезоне ФНЛ. На 21-летнего россиянина также претендовал ЦСКА.
  • На счету Намли 1 гол и 1 одна результативная передача в 10 матчах РПЛ.
  • Ранее «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Нефтехимик Намли Юнес Макаров Денис
Комментарии (5)
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Кузьмич на трибуне
1576839067
В Рубине Намли придётся ко двору. Не известно как сложилось бы у Намли в Краснодаре, не порви кресты Кабеля. Подберезкин, приспособился в Рубине и Намли придётся ко двору
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Жорик кекс обжорик
1576839592
Надеюсь Леня построить правильную игру в Рубине, смотреть чемпионат скучно.. нужно больше конкуренции. Тогдаааа.... может быть.... у нас в России воскреснет футбол.
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Derzkiy1
1576847258
Уверен если будет выбор у Макарова, то он в ЦСКА побежит
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