Сегодня «Краснодар» объявил о переходе из «Зволле» атакующего полузащитника Юнеса Намли.

В сезоне-2018/19 датчанин создал в Эредивизие 65 моментов с игры. Это больше, чем у любого другого футболиста, кроме команд первой тройки («Аякса», ПСВ и «Фейеноорда»).