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    Новичок «Краснодара» Намли создал больше всех моментов в Эредивизие среди игроков не из команд первой тройки

    Сегодня «Краснодар» объявил о переходе из «Зволле» атакующего полузащитника Юнеса Намли.

    В сезоне-2018/19 датчанин создал в Эредивизие 65 моментов с игры. Это больше, чем у любого другого футболиста, кроме команд первой тройки («Аякса», ПСВ и «Фейеноорда»).

    • В завершившейся кампании Намли провел 33 матчей в чемпионате Голландии, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
    • «Зволле» занял 13-е место в Эредивизие.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5743

      Skull_Boy 1 час назад

      Ой ну все начался гнилой пиар и что Галицкий молодец купил хрен знает кого из хрен знает откуда, и как бы не сдох, как перуанец и если по окончанию сезона не оказался в топ-5 голландских команд, значит не такой уж и крутой

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