Ой ну все начался гнилой пиар и что Галицкий молодец купил хрен знает кого из хрен знает откуда, и как бы не сдох, как перуанец и если по окончанию сезона не оказался в топ-5 голландских команд, значит не такой уж и крутой
Сегодня «Краснодар» объявил о переходе из «Зволле» атакующего полузащитника Юнеса Намли.
В сезоне-2018/19 датчанин создал в Эредивизие 65 моментов с игры. Это больше, чем у любого другого футболиста, кроме команд первой тройки («Аякса», ПСВ и «Фейеноорда»).
- В завершившейся кампании Намли провел 33 матчей в чемпионате Голландии, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
- «Зволле» занял 13-е место в Эредивизие.