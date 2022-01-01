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Нидерланды. Эредивизие
Команды
ПСВ
€ 249,50 млн
ПСВ
Эйндховен
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Филипс
Сайт:
http://www.psv.nl/
Тренер:
Петер Бош
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы ПСВ и «Фейеноорда» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Порту» – ПСВ – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3-й тур, 20 октября 2026
19 октября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «ПСВ» на победу в матче 3-го тура
19 октября
Лига чемпионов. «Викинг» отобрал очки у «Баварии», «Атлетико» победил «МЮ», «Интер» проиграл «Брюгге» и другие результаты
13 октября
«РБ Лейпциг» – ПСВ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 октября 2026
13 октября
«РБ Лейпциг» – «ПСВ»: кто победит в матче 2 тура Лиги чемпионов 2026/2027
13 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
Фото
В Лиге наций произошел «ассист на удаление»
7 октября
3
«Твенте» – «ПСВ»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
10 сентября
«ПСВ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «ПСВ» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«ПСВ» – «Шахтер»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
«Аякс» – «ПСВ»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Эксельсиор» – «ПСВ»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
14 августа
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
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ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
Фото
«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
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ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
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