- 3 марта
- 17:17 Де Йонг объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов
- 24 февраля
- 00:25 Текст Вратарь «Севильи» эффектно ответил на недовольство выбежавшего фаната: просто завалил его 1
- 23 февраля
- 22:45 Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
- 17 февраля
- 01:07 Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью 1
- 8 февраля
- 21:53 Ван Нистелрой: «Манчестер Юнайтед» в десять раз больше «Ливерпуля». Гакпо в «МЮ» уже забивал бы»
- 1 февраля
- 00:16 Фото Торган Азар нашел новый клуб 1
- 30 января
- 21:54 «Смысл менять РПЛ на какой-нибудь ПСВ?». Быстров – о Сперцяне 3
- 11:53 Яровинский рассказал, как экс-тренер «МЮ» Фергюсон оконфузился на банкете 2
- 23 января
- 17:58 Голландский журналист: «Я посетил базу ПСВ. Они действительно следят за Сперцяном» 1
- 13:25 «Лацио», «Вильярреал» и ПСВ хотят подписать игрока «Краснодара»
- 21 января
- 19:02 Стало известно, от кого зависит трансфер Сперцяна в ПСВ 3
- 14:27 Скауты голландского клуба просматривают Сперцяна на сборах «Краснодара»
- 01:00 Фото «Челси» объявил о трансфере Мадуэке за 38 миллионов 2
- 20 января
- 15:17 Еще один голландский клуб заинтересовался Сперцяном
- 11:59 Вингер ПСВ Мадуэке прилетел в Лондон для перехода в «Челси». Сумма трансфера – 35 миллионов 2
- 18 января
- 09:43 Мостовой: «ПСВ подойдет Сперцяну. Нужно вовремя уйти из РПЛ» 1
- 17 января
- 10:55 «Челси» согласовал контракт с вингером ПСВ Мадуэке 2
- 14 января
- 10:54 «Челси» предложил 30 миллионов за вингера ПСВ
- 09:55 Митроглу закончил карьеру в 34 года
- 12 января
- 19:15 В ПСВ отреагировали на новость о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Сперцяна
- 14:54 ПСВ и «Краснодар» до конца месяца проведут переговоры по трансферу Сперцяна
- 31 декабря 2022
- 12:48 Баженов высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ 2
- 29 декабря 2022
- 20:43 «Челси» пытался перехватить Гакпо у «Ливерпуля»
- 17:35 В ПСВ отреагировали на новость об интересе к Сперцяну
- 16:29 ПСВ нашел в «Краснодаре» игрока на замену Гакпо. Зимой будут переговоры
- 08:41 Гакпо прокомментировал свой трансфер из ПСВ в «Ливерпуль»