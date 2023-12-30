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Нидерланды. Эредивизие
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ПСВ
Петер Бош
Петер Бош
ПСВ
Нидерланды
21 ноября 1963 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
2023.12.30 11:36
1
Сборная Бельгии выбирает между Тедеско и еще одним тренером
2023.01.30 21:47
3
В Лиге 1 за день 4 клуба поменяли тренеров. Это рекорд
2022.10.13 21:27
Бош продолжит тренировать «Лион» в следующем сезоне. Команда идет восьмой в Лиге 1
2022.04.18 07:58
Тренер «Лиона» Бош – об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер состоится»
2022.01.10 11:50
1
Лига 1. «Лион» в меньшинстве обыграл в гостях «Нант», добившись первой победы при Боше
2021.08.28 00:11
Лига 1. «Лион» обменялся тремя голами с «Клермоном» и по-прежнему не побеждает при Боше
2021.08.22 15:55
Лига 1. «Лион» крупно уступил «Анжеру» и идет при Боше без побед
2021.08.15 15:58
«Лион» интересуется Азмуном
2021.08.09 20:41
6
Бош – после назначения в «Лион»: «Моя философия – привлекательный атакующий футбол. Ведь мы играем для фанатов, а не для себя»
2021.05.30 14:02
1
Фото
Бош возглавил «Лион»
2021.05.29 19:59
1
«Байер» уволил Боша с поста главного тренера
2021.03.23 13:30
Бош: «Если в первой игре «Байер» подарил «Локомотиву» два гола, то сегодня таких ошибок не допускали»
2019.11.26 23:34
2
Бош: «Алексей Миранчук – очень хороший футболист. Но уровень ли «Ювентуса»?
2019.11.25 20:17
5
Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»
2019.11.25 19:17
4
Тренер «Байера»: «Нам нужно разбить «Краснодар»
2019.02.13 21:10
7
Тренер «Байера»: «Краснодар» давно не играл. Это наше преимущество»
2019.02.13 19:36
7
Бош сменил Херрлиха на посту главного тренера «Байера». Немцы – соперник «Краснодара» в ЛЕ
2018.12.23 14:24
5
Источник: Бош возглавит «Кельн»
2017.12.11 19:06
4
Бош – после отставки: «Желаю «Боруссии» всего наилучшего. Буду крестить за вас пальцы»
2017.12.10 16:50
1
Фото
Бош уволен из дортмундской «Борусии», команду возглавил Штегер
2017.12.10 14:15
7
«Боруссия» Д в воскресенье объявит об отставке главного тренера Боша
2017.12.09 23:09
11
Бош: «Боруссия» показала, что может играть на высоком уровне»
2017.12.07 07:30
Бош: «Обамеянг – ужасный игрок. Надеюсь, что он не перейдет в «Реал»
2017.12.06 09:32
8
«Боруссия» не намерена увольнять Боша
2017.12.04 08:45
1
Бош может покинуть дортмундскую «Боруссию» до конца декабря
2017.11.29 07:15
«Боруссия» не будет увольнять Боша из-за отсутствия альтернатив
2017.11.26 19:54
7
Тренер «Боруссии» Д: «Игра с «Шальке» была сумасшедшей. Не может быть такого, что команда упускает счет 4:0»
2017.11.26 08:49
2
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2
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