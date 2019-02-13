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    Тренер «Байера»: «Нам нужно разбить «Краснодар»

    Главный тренер «Байера» Петер Бош поговорил о «Краснодаре» – сопернике немцев по 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится завтра, 14 февраля.

    «Мы очень уважаем эту команду, она идет на втором месте в таблице. В группе Лиги Европы вместе с «Севильей» достойно играла. «Краснодар» – отличная команда, но и у нас хорошие игроки, сильный состав. Мы ждем хорошей игры.

    Мы хотим побеждать в каждом матче. Если мы хотим пройти дальше, то разбить «Краснодар» – самое важное. Постараемся все для этого сделать», – сказал Бош.

    • «Байер» в Бундеслиге идет шестым.
    • На групповом этапе Лиги Европы немцы заняли первое место.
    • Последний раз «Байер» играл в России в 2016 году – против ЦСКА (2:2).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2019 21:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3609

      александр п 14 февраля 2019, 14:52

      Сегодня мы узнаем всё про уровень нашего футбола,он наполовину жив или наполовину мёртв.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 февраля 2019, 00:56

      Кер тебе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2019, 22:49

      http://avatarki.tomsk.ru/show_ris.php?x=9_641_100_.gif

      0
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 13 февраля 2019, 22:33

      Заходили к нам одни в 41 с такими же планами. Завтра отгребёте от кубанцов, мы на трибуне поможем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 февраля 2019, 22:21

      Немцы сильно хотят чтобы Уткин оставил бороду.

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > erma 13 февраля 2019, 23:02

      Можно самим поймать Уткина и побрить его наголо.

      5
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      Рейтинг: +1168

      Argon > владимир миронов 14 февраля 2019, 16:37

      будет голая утка.

      1
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