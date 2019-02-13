Тренер «Байера»: «Нам нужно разбить «Краснодар»

Главный тренер «Байера» Петер Бош поговорил о «Краснодаре» – сопернике немцев по 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится завтра, 14 февраля.

«Мы очень уважаем эту команду, она идет на втором месте в таблице. В группе Лиги Европы вместе с «Севильей» достойно играла. «Краснодар» – отличная команда, но и у нас хорошие игроки, сильный состав. Мы ждем хорошей игры.

Мы хотим побеждать в каждом матче. Если мы хотим пройти дальше, то разбить «Краснодар» – самое важное. Постараемся все для этого сделать», – сказал Бош.