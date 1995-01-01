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    Лига 1. «Лион» обменялся тремя голами с «Клермоном» и по-прежнему не побеждает при Боше

    «Лион» не может добиться первой победы в чемпионате при главном тренере Петере Боше. В очередном туре не обыгран выходец из Лиги 2 «Клермон».

    Мусса Дембеле в первом тайме забил два гола – больше, чем он забил в 23 матчах прошлого сезона (один мяч).

    Дембеле сделал дубль впервые с августа 2020 года, когда он дважды забил в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

    Лукас Пакета с начала прошлого сезона Лиги 1 поучаствовал в 15 голах (десять раз забил, пять – ассистировал).

    Ассист в последнем голе «Клермона» сделал Йоан Гастьен – сын главного тренера команды Паскаля Гастьена.

    Франция. Лига 1. 3-й тур

    Лион – Клермон – 3:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 5 (с пенальти); 1:1 – Дьоманд, 12 (в свои ворота); 2:1 – Дембеле, 21; 3:1 – Пакета, 45+2; 3:2 – Рашани, 80; 3:3 – Рашани, 90+1.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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