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    • Бош – после отставки: «Желаю «Боруссии» всего наилучшего. Буду крестить за вас пальцы»

    Бош – после отставки: «Желаю «Боруссии» всего наилучшего. Буду крестить за вас пальцы»

    Сегодня «Бомбардир» писал об отставке Петера Боша с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».

    Официальный сайт рурского клуба опубликовал интервью голландца.

    «В сложившихся обстоятельствах команда не смогла достигнуть целей, которые перед собой ставила. Мне ужасно жаль в связи с этим.

    Хочу поблагодарить «Боруссию» – правление клуба, команду и болельщиков. Желаю «Боруссии» всего наилучшего в будущем. Буду крестить за вас пальцы», – сказал 54-летний специалист.

    До конца сезона рурским клубом будет руководить Петер Штегер, ранее работавший с «Кельном».

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    10.12.2017 16:50
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    Комментарии (2)
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    Shpion23
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    Его пальцы примут православие?
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    ologreds
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