Бош – после отставки: «Желаю «Боруссии» всего наилучшего. Буду крестить за вас пальцы»

Сегодня «Бомбардир» писал об отставке Петера Боша с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».
Официальный сайт рурского клуба опубликовал интервью голландца.
«В сложившихся обстоятельствах команда не смогла достигнуть целей, которые перед собой ставила. Мне ужасно жаль в связи с этим.
Хочу поблагодарить «Боруссию» – правление клуба, команду и болельщиков. Желаю «Боруссии» всего наилучшего в будущем. Буду крестить за вас пальцы», – сказал 54-летний специалист.
До конца сезона рурским клубом будет руководить Петер Штегер, ранее работавший с «Кельном».