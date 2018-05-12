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Петер Штегер
Петер Штегер
Австрия
11 апреля 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Штегер подтвердил уход с поста главного тренера «Боруссии» Д
2018.05.12 22:08
Фавр на следующей неделе станет главным тренером «Боруссии»
2018.05.08 00:55
3
Фавр и Розе – фавориты в борьбе за кресло главного тренера дортмундской «Боруссии»
2018.04.17 08:06
1
Ройс может пропустить встречу с «Баварией» из-за очередной травмы
2018.03.25 23:15
1
Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Болт у нас на просмотре? Главное, что ему весело»
2018.03.24 22:01
1
Тренер «Боруссии» Штегер: «Я предупреждал игроков, что после перерыва «Аугсбург» прибавит»
2018.02.27 11:31
Штегер продолжит тренировать «Боруссию»
2018.02.16 09:52
Дортмундская «Боруссия» готова продлить контракт со Штегером
2018.02.12 08:42
1
Тренер «Боруссии» Штегер рад, что Обамеянг перешел в «Арсенал»
2018.02.02 09:05
2
«Боруссия» простила Обамеянга. Габонец – в заявке на «Фрайбург»
2018.01.26 23:05
5
Обамеянг может сыграть с «Фрайбургом»
2018.01.26 08:06
Обамеянг вернулся к тренировкам основного состава «Боруссии»
2018.01.16 08:04
2
Фото
Бош уволен из дортмундской «Борусии», команду возглавил Штегер
2017.12.10 14:15
7
Главный тренер «Кельна» отправлен в отставку
2017.12.03 14:53
2
Тренер «Кельна»: «Модест хочет играть в Китае»
2017.07.07 09:32
Тренер «Кельна» признал поражение от «Баварии» еще до игры
2017.03.03 09:16
1
«Кельн» продлил контракт с главным тренером
2016.01.21 15:09
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