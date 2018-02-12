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    Дортмундская «Боруссия» готова продлить контракт со Штегером

    В дортмундской «Боруссии» довольны работой главного тренера команды Петера Штегера.

    «Штегер в чемпионате Германии еще не проиграл ни одного матча. И если команда продолжит выступления в том же ключе, то мы были бы сумасшедшими, если бы не продлили с ним контракт.

    Мы довольны его работой. Очевидно, что Штегер очень сильный специалист», – сообщил исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

    Напомним, что Штегер возглавил команду из Дортмунда по ходу текущего сезона. Он сменил на этом посту уволенного за неудовлетворительные результаты Петера Боша.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2018 08:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 12 февраля 2018, 12:19

      зряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!

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