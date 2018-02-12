Дортмундская «Боруссия» готова продлить контракт со Штегером

В дортмундской «Боруссии» довольны работой главного тренера команды Петера Штегера.

«Штегер в чемпионате Германии еще не проиграл ни одного матча. И если команда продолжит выступления в том же ключе, то мы были бы сумасшедшими, если бы не продлили с ним контракт.

Мы довольны его работой. Очевидно, что Штегер очень сильный специалист», – сообщил исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, что Штегер возглавил команду из Дортмунда по ходу текущего сезона. Он сменил на этом посту уволенного за неудовлетворительные результаты Петера Боша.