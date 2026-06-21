Нойер вошел в историю чемпионата мира

Мануэль Нойер, 40-летний вратарь сборной Германии, установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди голкиперов.
20 июня Нойер вышел в стартовом составе немецкой команды на игру 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара. Этот матч стал для голкипера 21-м на мировых чемпионатах.
Побит рекорд француза Уго Льориса, который провел на чемпионатах мира 20 игр.
- ЧМ-2026 – пятый в карьере Мануэля Нойера.
- В 2014 году вратарь вместе со сборной Германии стал чемпионом мира, обыграв в финале на «Маракане» сборную Аргентины (1:0).
- Нойер выступает за «Баварию».
Источник: «Бомбардир»