Нойер вошел в историю чемпионата мира

Мануэль Нойер, 40-летний вратарь сборной Германии, установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди голкиперов.

20 июня Нойер вышел в стартовом составе немецкой команды на игру 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара. Этот матч стал для голкипера 21-м на мировых чемпионатах.

Побит рекорд француза Уго Льориса, который провел на чемпионатах мира 20 игр.