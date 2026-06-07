Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена

Пресс-служба сборной Дании опубликовала пост о состоянии здоровья Кристиана Эриксена.
- Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.
- 34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.
- Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.
«Кристиан Эриксен в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо», – говорится в публикации.
- Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
- 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
- Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
- Позднее ему установили кардиостимулятор.
Источник: твиттер сборной Дании