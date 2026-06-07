Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена

Пресс-служба сборной Дании опубликовала пост о состоянии здоровья Кристиана Эриксена.

Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.

34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.

Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Кристиан Эриксен в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо», – говорится в публикации.