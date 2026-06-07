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  • Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена

Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена

Сегодня, 21:40

Пресс-служба сборной Дании опубликовала пост о состоянии здоровья Кристиана Эриксена.

  • Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.
  • 34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.
  • Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Кристиан Эриксен в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо», – говорится в публикации.

  • Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
  • 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
  • Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
  • Позднее ему установили кардиостимулятор.

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Источник: твиттер сборной Дании
Товарищеские матчи. Сборные Германия. Бундеслига Вольфсбург Дания Эриксен Кристиан
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