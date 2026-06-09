Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена

Руководитель кардиологического отделения больницы «Амагер» в Дании Кристиан Ланге в интервью TV2 высказался по поводу нового приступа полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.

34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.

Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч Дания – Украина остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

– Встроенный дефибриллятор, похоже, срабатывает мгновенно и функционирует идеально. Вероятно, он получает необходимый разряд, после чего сердечный ритм восстанавливается.

Прошло пять лет без инцидентов (с тех пор, как у Эриксена случилась остановка сердца), он тренировался, играл и чувствовал себя хорошо. У него было два приступа в жизни – оба во время футбольных матчей – но в остальном все в порядке. Мы не знаем, повторится ли это когда‑нибудь. Мы видим, что дефибриллятор работает идеально, поэтому для его жизни нет риска.

– Следовательно, и для продолжения карьеры?

– Я думаю, что нет. Вчера все работало отлично, в будущем тоже будет так.