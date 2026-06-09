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Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена

Сегодня, 11:18

Руководитель кардиологического отделения больницы «Амагер» в Дании Кристиан Ланге в интервью TV2 высказался по поводу нового приступа полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

  • Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.
  • 34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.
  • Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч Дания – Украина остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

– Встроенный дефибриллятор, похоже, срабатывает мгновенно и функционирует идеально. Вероятно, он получает необходимый разряд, после чего сердечный ритм восстанавливается.

Прошло пять лет без инцидентов (с тех пор, как у Эриксена случилась остановка сердца), он тренировался, играл и чувствовал себя хорошо. У него было два приступа в жизни – оба во время футбольных матчей – но в остальном все в порядке. Мы не знаем, повторится ли это когда‑нибудь. Мы видим, что дефибриллятор работает идеально, поэтому для его жизни нет риска.

– Следовательно, и для продолжения карьеры?

– Я думаю, что нет. Вчера все работало отлично, в будущем тоже будет так.

  • Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
  • 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
  • Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
  • Позднее ему установили кардиостимулятор.

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Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Дания. Суперлига Вольфсбург Дания Эриксен Кристиан
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